Canelo Álvarez: “Necesité más experiencia y madurez para pelear contra Mayweather”

Dos de los nombres más reconocidos del boxeo se unieron en una charla rica y dinámica en la que se habló sobre varios temas. Canelo Álvarez fue el invitado del popular podcast de Mike Tyson y allí hablaron durante más de una hora sobres varios temas.

Se notó a un Canelo que a veces reflexionaba sobre el pasado, en particular una pelea que lo marcó mucho, y las cosas que pudo hacer un diferentes etapas de su carrera.

Este episodio del podcast “Hot Boxin” ha sido uno de los más populares con solamente horas de haber salido. Además de los dos pulgilistas se encontraba el legendario peleador de la UFC, Henry Cejudo, quien estuvo como animador invitado.

Tyson comenzó la entrevista al ser demasiado directo con Canelo al decir que Avni Yildirim solamente se enfrentó al mexicano “para ganar un dinero”. Canelo después dijo que era la persona con la que le tocaba pelear y de inmediato comenzó a promover su pelea contra Billy Joe Saunders en mayo. Además dijo que está dispuesto a pelear contra quien sea.

En este entrevista se ve a un Canelo mucho más tranquilo y hablando en inglés en varias instancias.

Canelo fue entrevistado al lado de su entrenador, Eddy Reynoso, y se habló sobre el boxeo, la historia del boxeo en el que Tyson salió y comenzaron a hablar de las influencias suyas. En esa Tyson salió y admitió que el panameño Roberto Durán fue la razón por al cual comenzó a boxear.

Tyson le habló sobre su eventual retiro y el oriundo de Guadalajara le dijo que quiere ser un empresario. “Quiero disfrutar de la vida y tener mis negocios,” admitió el monarca. “Planeo pelear siete años más.”

“Encuentro varias cosas que puedo hacer. No sé si quiero estar involucrado en el boxeo después de que me retire. Tengo a Eddy y él le encanta el boxeo.”

Canelo dice estar fiel a Reynoso

Tyson y Canelo hablaron de la lealtad que se tiene que tener por su entrenador. “Tienes que ser fiel. Tienen que estar dispuestos a hacer los que sea el uno por el otro,” dijo Tyson sobre la relación peleador-boxeador. Esto surgió después de que Cejudo hablara de la relación que tiene Canelo con su entrenador Eddy Reynoso. En ese aspecto, Tyson estaba muy alineado con Canelo ya que se sabe de la relación que tuvo el excampeón peso pesado con su mentor, Cus D’Amato.

“Lo que más le importa al entrenador es a la persona. Por eso necesitas gente así. Es muy difícil encontrar a gente como esa.” añadió Canelo. “Me preguntaron si iba a cambiar de entrenador cuando perdí contra (Floyd) Mayweather. Dije que no porque sabía lo que había pasado y yo planeaba estar con mi entrenador toda la vida porque sé.”

“Para todos le sale el sol en esta vida”

Canelo habló sobre cómo ha cambiado el boxeo, especialmente viendo a personas como Jake Paul y si es algo bueno para el boxeo. “Creo que para todos sale el sol en esta vida y estamos bien con eso. Cada uno puede hacer y deshacer su vida. No soy quién para hablar, lo que sí y lo que pasó con (Nate Robinson) que le dieron licencia para pelear profesionalmente y casi lo dejan muerto. No es un juego.”

La pelea contra Mayweather

La única mancha que tiene en su carrera fue una en la que dejó mucho de qué hablar. Canelo tuvo autocrítica sobre cómo llegó a la pelea que tuvo contra Floyd Mayweather, pelea que perdió por decisión mayoritaria en el 2014.

También admitió que después de esa derrota ha crecido mucho. “He crecido mucho. Ahora pienso que debi de haber peleado contra (Miguel) Cotto, (Erislandy)Lara y después con Floyd. Pero así son las cosas. Y estoy bien con eso.”

Tyson, Canelo y Cejudo comenzaron a hablar de la vida de ellos y la relación que ellos tienen con sus hijos teniendo en cuenta lo que han alcanzado en sus respectivas carreras. “Quiero que sepan que los amo y estaré a su lado de manera incondicional”.

La marca de Canelo

El mexicano también mencionó lo difícil que es dejar una marca como Latino. Ahí dijo que su marca quiere que sea en ayudar al boxeador latino poder ser más respetado. “Es muy difícil de que nos respeten en Estados Unidos. Obviamente, como boxeadores nos respetan demasiado porque somos de los más fuertes que hay en el mundo. Pero más que nada en el tema de los negocios siempre nos hacen menos, y eso es lo que estoy haciendo,” finalizó.

