Canelo Álvarez vs. John Ryder: ¿Cómo ver el combate en vivo?

John “The Gorilla” Ryder (32-5-0, 18 KO) se enfrentará a Saul “Canelo” Alvarez (58-2-2, 28 KO) en el Estadio Akron de Guadalajara el sábado 6 de mayo.

En los EE.UU., la tarjeta PPV (hora de inicio a las 7:00 p.m. EDT; Canelo vs Ryder comenzará alrededor de la 1:00 a.m. EDT/10:00 p.m. PT) se puede comprar exclusivamente a través de DAZN aquí:

El PPV en sí cuesta $54.99, pero tenga en cuenta que debe estar suscrito a DAZN ($ 19.99 por mes si se registra por un año, o $24.99 si se registra por un mes) para ordenar.

Después de comprar el PPV, puede ver Canelo vs Ryder en vivo en la aplicación DAZN o en el sitio web de DAZN.

Los dispositivos compatibles con la aplicación DAZN incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Canelo Alvarez vs John Ryder final face-off ahead of tomorrow night… [🎥 @MatchroomBoxing] pic.twitter.com/i7zLvMp9gt — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 5, 2023

Esta pelea será una especie de regreso a casa para Álvarez, quien no ha peleado en su tierra natal de México desde 2011. Doce años es mucho tiempo, y estará defendiendo su peso súper mediano de la AMB (Súper), el CMB, la FIB y la OMB. títulos para arrancar.

“Es especial después de 12 años y todo lo que he logrado para volver a mi tierra como el mejor y poder ofrecer esta experiencia”, dijo Álvarez, según el Washington Post. “Me siento feliz y agradecido con la gente porque me vieron crecer aquí y ahora volver como el mejor del mundo y dar la pelea es un honor para mí”.

Álvarez es el gran favorito, pero eso no disuade a su retador. “Creo que este es el lado positivo de mi carrera. He tenido altibajos, he recibido golpes”, dijo Ryder a DAZN. “Creo que esta pelea ha llegado en el momento adecuado, lo mejor mental y físicamente que jamás podría ser. Tengo muchas ganas de hacerlo.”

“Todavía está bien arriba como uno de los libra por libra actualmente, no solo eso, es uno de los mejores de nuestra generación, por lo que está en la lista de los cinco primeros”, agregó Ryder. “Todavía es peligroso y tal vez todavía esté por venir lo mejor de él. Rumbo a Las Vegas el 20 de abril, dos semanas antes. Una semana en Las Vegas y luego a Guadalajara. Últimos días, afilar las herramientas. Va a ser bueno, vamos a tener una buena multitud ahí afuera”.

Más recientemente, Alvarez derrotó a Gennady “Triple G” Golovkin, mientras que Ryder ganó cuatro peleas seguidas, incluidas las victorias sobre Daniel Jacobs y Zach Parker.

Aquí hay un vistazo a las estadísticas de ambos luchadores:

CANELO ÁLVAREZ:

• Nacionalidad: Mexicana

• Fecha de nacimiento: 18 de julio de 1990

• Altura: 5′ 8.5″

• Alcance: 70.5″

• Peleas totales: 62

• Récord: 58-2-2 (39 KO)

JOHN RYDER:

• Nacionalidad: británica

• Fecha de nacimiento: 19 de julio de 1988

• Altura: 5′ 9″

• Alcance: 72″

• Peleas totales: 37

• Récord: 32-5-0 (18 KO)

Y un vistazo a la cartelera completa con cartelera incluida:

• Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. John Ryder; Por los títulos súper medianos WBA (Super), WBC, IBF y WBO de Canelo

• Julio César Martínez vs. Ronal Batista; Por el título de peso mosca del CMB de Martínez

• Gabriel Gollaz Valenzuela contra Steve Spark; Por el título superligero intercontinental de la AMB

• Nathan Devon Rodríguez vs. Alexander Mejía; peso pluma

• Oleksandr Gvozdyk contra Ricards Bolotniks; Súper mediano

• Bek Nurmaganbet contra Argenis España; Súper mediano

• Lawrence King contra Elio Germán Rafael; súper welter

• Johansen Álvarez Suárez vs. Johan Rodríguez Arreguín; superpluma

• Abilkhan Amankul vs. Jesús Moroyoqui Palomares; Peso medio

• Carlos Emiliano Rojo vs Fabián Trejo Rivera; súper welter

• Jesús Larios vs. Alejandro Curiel; peso pluma

