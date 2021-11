¿Canelo Álvarez pondrá freno a su carrera tras derrotar a Caleb Plant?

Este sábado fue una nocha triunfal para Saúl el Canelo Álvarez, quien en una magistral pelea derrotó a su rival, el pugilista Caleb Plant, logrando hacer historia tras unificar los cuatro cinturones de la categoría súper medianos.

El mexicano de 31 años, quien se ha convertido en una de las figuras latinas más sobresalientes del mundo del boxeo, mostró su poderíó en el MGM Grand Arena de Las Vegas, donde controló ampliamente en los primeros seis asaltos, sin dar opción alguna a su rival.

Canelo venció a su contendor, a través de un nocaut técnico, surgido en el asalto 11, dejando vencido al peleador estadounidense, quien no pudo mantener su cartón de imbatible.





Y más allá del triunfo del mexicano y del ejemplo de dureza que nuevamente confirmó en el ring, Canelo Alvarez aprovechó para hacer una confesión: él jamás se rinde en medio de las adversidades y no pondrá freno a su carrera todavía.

Y siguiendo ese principio de vida, el campeón envió un mensaje inspirador a sus fieles seguidores, a quienes les pidió que por nada del mundo se rindan ante todo aquello que persigan, y que trabajen duro para lograrlo.

El campeón, quien ha estado en varias campañas de la mano de Hennessy para impulsar a que nadie se rinda, envió un mensaje a Ahoramismo.com, y allí, en medio de la emoción de su victoria, insistió en que no hay que decaerse o desanimarse por las adversidades, sino por el contrario, tal y como ocurre con él en el ring, hay que aprender a salir adelante con más fuerza.





“Hennessy continúa apoyando y compartiendo mi visión de ‘Nunca pares. Nunca te conformes’. Espero inspirar a otros a luchar por su sueños y crear su propio legado”, dijo Canelo en su mensaje. “Porque no importa el obstáculo, sigue luchando, sigue trabajando para honrar a tu familia, tu herencia y tu cultura”.

Canelo aprovechó además para agradecer a la famosa marca de licores, por no dejarlo solo nunca y por estar siempre de su lado.

“Estoy muy agradecido de tener a Hennessy en mi esquina, apoyándome en un momento histórico en mi carrera, para convertirme en el campeón mundial en el peso súper mediano”, agregó Canelo.

Hennessy también destacó la excelencia que tiene el boxeador, y destacó que ha construido un legado a través de su “incansable búsqueda por la excelencia”.





“Canelo representa el mantra de Hennessy ‘Nunca pares. Nunca te conformes’, inspirando a otros a luchar”, aseguró la marca de licor.

Canelo también conpartió un mensaje en su Instagram, donde confesó estar muy orgulloso de su nuevo triunfo.

“Se dice fácil pero no es fácil, son 16 años de trabajo y dedicación. Orgulloso de lo que logramos esta semana. 🏆💪”, comentó el campeón.

“Estoy orgulloso de hacer historia y se lo dedico a México y a toda la afición que me ha dado su apoyo”, dijo el Canelo, tras recibir su cinturón de campeón, quien sumó su título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) a los del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el de la Asociación Mundial (AMB) y el de la Organización Mundial (OMB).