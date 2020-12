Canelo Álvarez vs. Callum Smith: Cuando, Hora y Live Stream

Esta noche es la gran pelea Canelo vs. Smith que se llevará a cabo en el Alamodome en San Antonio, Texas. Aquí tenemos toda la información para saber cómo ver la transmisión de la pelea.

Canelo Álvarez (53-1-2, con 36 KOs) entra como un favorito, con su única derrota por decisión ante Floyd Mayweather Jr. Álvarez entra con su título mundial súper mediano de la AMB y el título de la revista The Ring. Mientras que Callum Smith tiene 27-0 con 19 KOs. El británico no es visto como una victoria fácil para Álvarez. La victoria que vivió Smith en el 2018 sobre George Groves le dio el título súper mediano mundial y los títulos de la revista The Ring, pero sus oponentes anteriores no estaban al nivel de Álvarez.

Smith es el campeón de la AMB y su cinturón estará en juego, al igual que el cinturón vacante del CMB después de que el organismo sancionador superara al retador obligatorio Avni Yildirim para colgar el cinturón en la pelea. El ganador deberá enfrentarse a Yildirim en su próxima pelea, según el WBC. Si eso no es suficientemente confuso, Álvarez también es el campeón “regular” de la AMB, que está un paso por debajo del estatus de Smith como “súper” campeón.

Lo cierto es que la pelea de hoy es interesante por las diferencias físicas entre los dos hombres. Si bien Álvarez es el favorito y posiblemente el mejor luchador libra por libra del mundo, se enfrenta a una tarea fuerte ya que Smith es de 6 pies 3, que tendrá una ventaja de tamaño considerable sobre el 5 pies 8 de Álvarez.

Canelo Álvarez vs. Callum Smith

CUÁNDO: Sábado 19 de diciembre

HORA: 8 p.m. hora del Este

HORA DE LA PELEA CANELO VS. SMITH: 11 p.m. hora del Este

LUGAR: Alamodome, San Antonio, Texas

LIVE STREAM: DAZN – registrate ahora por $19.99 al mes.

La pelea se transmitirá en DAZN (al que puede registrarse ahora), ya sea a través del plan de suscripción mensual o anual estándar, o como un evento tradicional de pago por evento en cable y satélite por $69.99, que incluye cuatro meses gratis de DAZN.

Tarjeta de la pelea de este 19 de diciembre en el Alamodome en San Antonio, Texas

Canelo Alvarez -650 vs.Callum Smith (c) +475, WBA y títulos vacantes de peso súper mediano del CMB

Frank Sanchez contra Julian Fernandez, peso pesado

Raymond Ford vs.Juan Antonio López, súper peso pluma

Austin Williams contra Isiah Jones, peso mediano

Marc Castro vs.Luis Javier Valdés, peso pluma

Christian Gomez Duran vs Angel Hernandez, peso welter

Alexis Eduardo Molina vs.Robert Greenwood, peso pluma