Campeón mundial le ofrece un reto particular a Francis Ngannou: ¿Quién fue?

Parece que todos queren pelear UFC contra el actual campeón pesado Francis Ngannou, pero solamente un campeón puede ofrecerle a Ngannou un reto completeamente diferente al resto. El campeón de la CMBy el lineal de la división pesada Tyson Fury ha dicho que durante mucho tiempo ha deseado una =pelea con Ngannou, pero “The Gypsy King” le dijo a Michael Bisping en una entrevista para BT Sport que le gustaría boxea contra Ngannou dentro de una jaula de artes marciales usando guantes de cuatro onzas.

“Pelearía contra Ngannou con los guantes chicos en una jaula, pero sin with the little gloves on in a cage, pero sin inmovilizaciones y todas esas cosas,” Fury le dijo a BT Sport.





Play



Tyson Fury on John Fury's 'conspiracies', Fury-Wilder 3, and Conor McGregor | When Fury met Bisping! Tyson Fury talks to British former UFC champion, Michael Bisping, about Deontay Wilder, Conor McGregor, Anthony Joshua, and his relationship with his father. John Fury expressed concerns about Tyson Fury's preparations for his trilogy against Deontay Wilder on July 24th. Watch Boxing on BT Sport. 2021-06-16T17:45:11Z

Ngannou vs. Fury: “Boxeo de Jaula”

Fury categorizó a esta pelea como “boxeo en jaula” y algo por el estilo sería diferente y promete ser una pelea crossover de exhibición que se pueden ofrecer.

Fury cree que uniendo las reglas que ofercerían una pelea competitiva. Ngannou puede usar guantes más chicos pero no se permitirían movidas de lucha ni patadas.

“Cage boxing…I’d fight these guys, but you know yourself it’s a totally different [game]. It’s like cricket and tennis. They both have balls and rackets, but it’s a totally different thing,” Fury said.

Mientras tanto Fury ha coqueteado con la idea de participar en peleas de artes marciales mixtas en el pasado, el campeón de boxeo le admitio a Bisping que fueron solamente palabras. Fury es un campeón de boxeo y no tiene planes de hacer una transición al mundo de las artes marciales mixtas.

“Si peleo contra Ngannou en una lucha, no soy luchador, así que me van a derribar y completamente destrozar como le hicieron a James Toney,” admitió.

Fury hablaba del paso breve del excampeón mundial en las artes marciales mixtas tras su pelea contra la leyenda de la UFC legend Randy Couture. “The Natural” derribó a Toney y la pelea terminó rapidamente.





Play



MMA VS Boxing | James Toney’s UFC fight against Randy Couture The lead up was entertaining, the fight was quick and the aftermath was the depressing. This is the story about James Toney’s UFC fight against Randy Couture. 2020-05-25T19:24:15Z

Bisping explicó a Fury que Ngannou no es una estrella de artes marciales mixtas usando la lucha, ahí el campeón de boxeo clarificó su posición sobre el tema.

“Bueno, él sabe más que yo,” dijo Fury.

Aún así, Fury cree que una pelea de boxeo contra Ngannou dentro una jaula con guantes chicos ofrecería lo mejore del boxeo de las artes marciales mixtas en algo nuevo.

Minimamente, esto permitiría que Fury a participar en algunos aspectos to participate in some aspect of his favorite part of UFC.

“Creo que lo único emocionate de la UFC es cuando están parados y golpeándose,” añadió.

Ngannou y Fury ya tienen peleas listas

Es una idea divertida, pero Fury no estará enfrentando a Ngannou próximamente.

Fury enfrentará al excampeón de la CMB Deontay Wilder el 24 de julio en Las Vegas. Fury y Wilder terminaron en un empate en 2018 mientras que Fury ganó la revancha por nocaut técnico en el séptimo asalto en el 2020.

Fury y Wilder se verán las caras de nuevo.

Mientras tanto, Ngannou probablemente enfrentará a Derrick Lewis. Esa pelea no se ha anunciado todavía, pero el presidente de la UFC Dana White ha dicho de manera repetida de esa pelea está por ocurir.

¿Y después de eso?

Es probable Fury y Ngannou puedan finalmente pelear en una jaula de boxeo en un combate memorable.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: El entrenamiento de estrella de la UFC debe preocupar a Francis Ngannou: Jon Jones

Esta es la versión original de Heavy.com por Kelsey McCarson