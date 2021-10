Cambio sugerido a los Browns envía a Beckham los 49ers por estelar jugador

Los Cleveland Browns tendrán que decidir qué hacer con Odell Beckham hijo antes de la fecha límite para traspasos el 2 de noviembre, y al menos un directivo se imagina al receptor polarizante yendo hacia el oeste a cambio del mariscal de campo de los San Francisco 49ers, Jimmy Garoppolo.

El hipnótico traspaso fue sugerido por un directivo de la NFL a Mike Sando, de The Athletic.

¿“Qué dirían si Cleveland traspasa a Odell (Beckham) por Garoppolo”? le propuso un directivo a Sando. ¿“Lo aceptaría San Francisco”? No estoy seguro si muchos equipos quisieran a Odell. Cleveland saldría ganando si pudiera deshacerse de su contrato”.

¿Por qué se interesarían los Browns en Garoppolo? Sando explicó:

Pienso en Cleveland si Baker Mayfield llegará a lesionarse y se perdiera varios partidos. Mayfield tuvo que ser atendido el domingo pasado luego de caerse sobre el hombro con el que no lanza pases. Si Mayfield se lesiona y no puede jugar un par de partidos, ¿considerarían los Browns intentar sumar a Garoppolo? ¿Querría Garoppolo, que tiene una cláusula en su contrato que no permite ser traspasado este año, sumarse a un equipo que tiene más chances de ganar este año?

Beckham ha sido incluido en posibles traspasos desde que llegó a Cleveland. No ha podido generar una buena química con Mayfield y las lesiones han limitado su explosivo talento que supo mostrar al comienzo de su carrera.

Se desconoce la gravedad de la situación del hombro de Mayfield, aunque dijo que jugará con la molestia. Pero si los Browns suman a otro mariscal de campo -Garoppolo o a cualquier otro- seguramente será el final en Cleveland para el ex primera selección del draft.

Los Browns no han mostrado gran urgencia en extenderle el contrato a Mayfield, a quien solo le quedará un año de contrato luego de esta temporada. Una extensión implicaría un gran compromiso económico si su nuevo contrato se alinea con el actual mercado de mariscales de campo.

“No tengo apuro porque estoy tratando de ganar partidos ahora y, como dije, se arreglará solo”, Mayfield les dijo a reporteros durante una sesión de entrenamientos en la offseason. “No quiero darle demasiada importancia a esto porque no quiero ni tiempo ni gastar energía en algo que no puedo controlar. Quiero concentrarme en lo que sí puedo controlar”.

Mayfield ha tenido un comienzo de temporada irregular, con más puntos bajos que altos. Ha lanzado por 1474 yardas, seis anotaciones y tres intercepciones, pero no ha podido brillar en los momentos más importantes, mientras que los Browns han caído a un registro de 3-3.

Garoppolo implicaría un compromiso económico enorme

Lo positivo es que al haber seleccionado a Trey Lance con la tercera selección del draft por los 49ers, Garoppolo -y su enorme contrato- ahora son descartables. Garoppolo tiene contrato hasta la temporada 2023.

Mientras que Garoppolo tiene un registro de 26-10 con titular en la NFL, solo ha tenido una temporada completa una vez desde que llegó a San Francisco en 2017. En este momento está marginado con una lesión en los gemelos que sufrió el 3 de octubre. Se espera que Garoppolo sea titular frente a los Colts el próximo domingo ya que Lance también está lidiando con una lesión.

Los 49ers no han podido generar una perfecta transición, pero el gerente general de los 49ers, John Lynch, cree que se dará de manera natural.

“Se va a concretar”, Lynch le dijo a NBC Sports Bay Area. “Realmente lo creo”.

“Hay que dar un paso atrás y pensar, ¿´qué es lo mejor para nuestro futuro cercano´? Y también hay que pensar en la realidad del futuro. ¿´qué es lo mejor que Podemos hacer para desarrollar a Trey a largo plazo´?”

Las cosas se pueden poner muy interesantes para los 49ers y los Browns con la fecha límite para traspasos acercándose.

