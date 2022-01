Cambio propuesto ayuda a Lakers conseguir a jugador extranjero: ¿Cómo lo harían?

Mientras que los Los Angeles Lakers siguen ligados a un traspaso por jugadores como Myles Turner y Jerami Grant, será difícil para ellos conseguir generar un traspaso. Es casi imposible que Lebron James, Anthony Davis y Russell Westbrook sean traspasados, a pesar de que cubren una gran parte del presupuesto del equipo. A los Lakers les encantaría mover las piezas para mejorar sus posibilidades de ir a los playoffs, pero es posible que tengan que aceptar que su equipo no cambiará y que solo podrán hacer cambios insignificantes.

Una de las prioridades del equipo debería ser deshacerse del contrato de DeAndre Jordan. Solo está ganando 2.6 millones esta temporada, pero no dejó de ser parte de la rotación luego de ser titular durante 18 partidos. Cuando jugaba era una gran carga para el equipo. Los Lakers deberían traspasarlo. Bobby Marks, de ESPN, sugirió una propuesta de traspaso para el equipo en el cual Jordan es enviado al Orlando Magic. No es el acuerdo más interesante, pero al menos liberaría un cupo en la plantilla de los Lakers.

“Disculpen, aficionados de los Lakers, es un acuerdo insignificante. Jordan y un millón de dólares a Orlando por los derechos de draft de Janis Timma”, escribió Marks.

Es improbable que Timma juegue en la NBA

Los Lakers necesitan algo a cambio en ese traspaso, pero quieren mantener un cupo libre en su plantilla. Tiene sentido incluir a Timma en un acuerdo por Jordan. Fue seleccionado en el draft de 2013 por los Memphis Grizzlies, pero aún no ha jugado en la NBA. Al cuatro veces all-star de Letonia le está yendo bien en el extranjero y ha evitado desembarcar en la NBA desde que fue seleccionado en el draft hace diez años.

El Magic está lejos de los puestos de playoffs y podrían darle una mano a los Lakers por un poco de dinero. Sumar a Jordan no le cambia nada a Orlando ya que está último en la Conferencia del Este.





Jugadores que los Lakers podrían sumar con ese cupo extra

Ya que los Lakers están intentando liberar cupos en su plantilla, es posible que tengan en mente a algunos jugadores para un posible buyout. Previo al inicio de la temporada, Kevin Love parecía ser el principal candidato para un buyout. Sin embargo, los Cleveland Cavaliers están jugando mucho mejor de lo que cualquiera podría haber imaginado y Love está aportando desde el banco de suplentes. No sería sensato desprenderse de él en este momento y no hay ningún indicio de que el jugador aceptase un buyout.

Sumar a otro jugador defensivo podría ser una buena decisión. Los Portland Trail Blazers están teniendo un mal año, lo que abre la puerta para que le hagan un buyout a Robert Covington. Fue nombrado al primer equipo defensivo de la NBA en 2018 y aún puede aportar en un rol defensivo. Goran Dragic también es una buena opción. El experimentado base no ha jugado mucho para los Toronto Raptors esta temporada ya que está recuperándose de una lesión. Es posible que el equipo no lo necesite ya que están séptimos en la Conferencia del Este. Podría aportar en la ofensiva para los Lakers desde el banco de suplentes.

