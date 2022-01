Cambio de pánico propone llegada de experto en triples a los Lakers: ¿Quién llegaría?

El equipo de Los Angeles Lakers continúan estando muy involucrados en los rumores comerciales a pesar de no tener muchos activos comerciales importantes. Si bien les encantaría deshacerse de Russell Westbrook, es poco probable que sea móvil. Lo mejor que puede hacer el equipo es tratar de encontrar un jugador de rol de impacto.

Los Lakers necesitan espacio y tiros de 3 puntos. Se suponía que Wayne Ellington era un francotirador para el equipo, pero se quedó fuera de la rotación. Malik Monk ha sido un jugador ofensivo clave en ocasiones, pero ha tenido rachas. Greg Swartz de Bleacher Report propuso un intercambio de “pánico” que enviaría a Talen Horton-Tucker y Kendrick Nunn a los Houston Rockets por Eric Gordon, una selección de segunda ronda de 2024 y una selección de segunda ronda de 2026:

Los Lakers necesitan encontrar algunos jugadores de rol de alto nivel que puedan hacer tiros, defender y que no alcanzaron su mejor momento hace más de una década. Incluso si eso significa renunciar a su mejor activo comercial en Horton-Tucker, Los Ángeles tiene que mejorar el elenco de apoyo en torno a LeBron James. Gordon encajaría perfectamente. El jugador de 33 años le está dando a Houston 14.8 puntos y 3.2 asistencias por noche, y su marca de 45.2 por ciento de tres es la segunda más alta en la NBA esta temporada. Renunciar a Horton-Tucker y Nunn en el trato para que el dinero funcione puede ser demasiado para los Lakers, quienes deberían pedir un par de futuras selecciones de segunda ronda además de Gordon

¿Es este un negocio apropiado para los Lakers?

Renunciar a Nunn y Horton-Tucker por Gordon y selecciones de segunda ronda es un alto precio a pagar. Horton-Tucker ha sido una gran decepción esta temporada, pero tiene 21 años y ha mostrado destellos. Nunn aún no ha jugado esta temporada debido a una lesión, pero promedió 15,0 puntos por partido en sus dos primeras temporadas. Podría ser una pieza útil para Los Ángeles si alguna vez se recupera.

Gordon es un producto probado y está sano. Es probable que sea una mejora con respecto a lo que los Lakers tienen para esta temporada. Es uno de los mejores tiradores de triples de la liga, por lo que será atractivo. Los Lakers podrían llegar al punto en que solo hagan un movimiento por hacer un movimiento y esperar lo mejor. Esa no es la mejor estrategia para el futuro, pero el equipo está enfocado en ganar ahora.





Eric Gordon erupts for career-high 50 points for Rockets vs. Jazz | 2019-20 NBA Highlights Playing without stars James Harden and Russell Westbrook, Eric Gordon drops a career-high 50 points to carry the Houston Rockets to an improbable 126-117 road win over the Utah Jazz. ✔ Subscribe to ESPN+: plus.espn.com/ ✔ Get the ESPN App: espn.com/espn/apps/espn ✔ Subscribe to NBA on ESPN on YouTube: bit.ly/2yxs3Og ✔ Subscribe to ESPN on… 2020-01-28T05:36:23Z

Equipos no muestran interésn en THT o Nunn

Las opciones de los Lakers son limitadas, por lo que la mayoría de los rumores comerciales han rodeado a Nunn y Horton-Tucker. Si bien ambos jugadores son jóvenes y han mostrado destellos de ser jugadores de impacto, no hay mucho interés en ellos en la liga. Según Kevin O’Connor de The Ringer, los Lakers los han estado comprando pero no han tenido suerte.

“Están llamando a los equipos que ofrecen un futuro primero, Kendrick Nunn y Talen Horton-Tucker, que no ha sido tan bueno esta temporada, y nadie está mordiendo todavía”, escribió O’Connor.

Los Lakers parecen estar atascados, lo cual no es lo ideal. Afortunadamente, Anthony Davis se acerca a su regreso. Eso debería darles un envión anímico.

