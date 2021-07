Cam Newton se ve fantástico en sus nuevas fotos de Instagram: FOTOS

El mariscal de campo de los New England Patriots, Cam Newton, está sano finalmente, y ha estado cargando fotos en su Instagram que muestran un mejor estado físico. Se ve muy bien y aparenta tener un estado físico que podría ayudar al equipo a recuperarse.

El trabajo de Newton con el guru de los mariscales de campo

Newton contrató a George Whitfield Jr., un conocido entrenador de mariscales de campo, que está ayudando a Newton a recuperar algunos movimientos que podrían haberse visto afectados por una lesión de hombro, según dijo en un video en su canal de YouTube.

Newton muestra algunos de sus entrenamientos con Whitfield, pero en las imágenes se puede ver que el jugador de 32 años apenas tiene grasa corporal.

Al principio del año Newton dijo que quería bajar de peso antes de la nueva temporada. Aunque sigue siendo un tipo grandote, algo que se hizo evidente en las sesiones de entrenamiento previas, también parece tener más músculo, lo que puede generarle más fluidez en su juego.

Newton posando en el Cigar Spot

Mientras que la imagen de abajo fue tomada en la tienda de cigarros de Newton, como publicidad para su programa Smoke and Sip, del canal BET, es obvio que los brazos del jugador están en exhibición.

El programa de Newton tuvo invitados al comediante y empresario Steve Harvey, la rapera y presentadora de TV Da Brat, el dueño de un club de striptease Mr. Magic, el rapero Two Chainz, y a otros tantos más. El programa mostró extractos y citas hechas en todo el verano, lo que sirvió como recordatorio del estilo de Newton, que va más allá del fútbol americano.

Newton muestra nuevo casco y nuevo cuerpo.

Siguen apareciendo imágenes de Newton en este video corto. Muchos fanáticos y expertos en uniformes deportivos notaron que Newton cambió de casco. Puede que sirva como anticipo de lo que podría hacer en la temporada 2021.

También se podría decir cuan esbelto se ve Newton en el video. Parece que logró su cometido de bajar de peso.

Los Patriots se rearman por completo.

Los Patriots han cumplido con su tarea de rodear a Newton con mejores armas para esta temporada. Bill Belichick contrató a dos alas cerradas de primera categoría, Hunter Henry y Jonny Smith. Hizo lo propio con los receptores Kendrick Bourne y Nelson Agholor.

La línea ofensiva, si logra mantenerse sana, debería ser una de las mejores de la liga. Isaiah Wynn, Michael Onwenu, David Andrews, Shaq Mason y Trent Brown podrían ser temerarios delante de Newton y un posible buen ataque terrestre.

If Newton can remain healthy and continue to make the strides that were reported from the final practice in minicamp, the ceiling in New England might be much higher than most expect.

Si Newton puede mantenerse sano y si puede seguir mejorado, como se informó al final de las sesiones de entrenamiento previas, el techo de los Patriots podría ser más alto que lo esperado.



