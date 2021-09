Cam Newton advierte gran contratación: ¿Llegará a los Cowboys?

El mariscal de campo agente libre Cam Newton explicará que hará en el 2021 en un inminente video.

Newton -quien sigue sin equipo desde que fue despedido por los New England Patriots la semana pasada- emitirá sus trapos (sucios) el viernes por redes sociales. No se sabe qué revelará el jugador de 32 años, pero dejó en claro que “no será un discurso de despedida”.

“En este vibrante viernes, voy a desahogarme mucho”, dijo Newton el miércoles en referencia a su serie de videos virtuales, según Pro Football Talk. “No será un discurso de despedida, todavía tengo mucho para dar”.

Newton ni siquiera se ha reunido con ningún posible candidato desde que New England lo dejó ir. Quizás el motivo por el cual se encuentra actualmente sin empleo (los Patriots lo niegan) es el mismo motivo por el cual los Dallas Cowboys rechazaron contratar al ex MVP, a pesar de haberlo considerado (el cual jamás admitirán): no estar vacunado.

“Jerry Jones quiere que el cien por ciento de su equipo esté vacunado”, tuiteó el reportero Clarence Hill el 31 de agosto. “Los suplentes tienen que estar vacunados. No es difícil #DallasCowboys”.

Luego de que el 21 de agosto, cuando el coordinador defensivo, Dan Quinn, y el tackle defensivo, Carlos Watkins, tuvieron que abandonar un partido de pretemporada por protocolo de COVID-19, solo el siete por ciento de la plantilla de los Cowboys queda sin vacunarse, mientras que todos los entrenadores ya están vacunados, según anunció el equipo.

Los Cowboys son los favoritos para contratar a Cam

A pesar de haber contratado a Will Grier y de tener a Ben DuNucci en el equipo de práctica, los Cowboys (+500) son los favoritos en las casas de apuestas para contratar a Newton, reportó DraftKings Sportsbrook el martes. Los Houston Texans (+600), Indianapolis Colts (+800), Detroit Lions (+800), y los Baltimore Ravens (+1200) completan los cinco equipos con más chances según las casas de apuestas de Las Vegas.

The Cowboys (+500) are the favorites to land Cam Newton 👀 pic.twitter.com/YRYbXzpyp8 — DraftKings Sportsbook (@DKSportsbook) September 7, 2021

Jerry y McCarthy hablan acerca de haber rechazado contratar a Newton

Tanto Jerry Jones, dueño de los Cowboys, y Mike McCarthy, su entrenador, parecen pensar igual acerca de Newton. Jones recientemente habló de su falta de interés en la ex estrella de los Panthers, confirmando que el equipo tomó la decisión de no contratarlo luego de evaluar la posibilidad.

“Creo que la mayoría de las personas que trabajan en la NFL, incluso los de recursos humanos, han evaluado a Cam Newton, sus pros y sus contras”, dijo Jones la semana pasada en 105.3 The Fan, a través de The Spun. “Norv Turner hizo un gran trabajo… cuando fue coordinador ofensivo cuando Cam Newton jugaba con los Panthers. Entonces no es un secreto lo que Cam sabe hacer bien. Por supuesto que fue evaluado. Si consideramos su desempeño y sus resultados, eso vale como una evaluación. Conocemos su situación, está disponible. Si no me equivoco, está disponible… Si se puede llegar a un acuerdo justo, entonces está disponible. Pero en este caso particular… Es distinto cuando se trata de Will Grier o algunos de los otros mariscales de campo que no han tenido oportunidad de jugar o que no tienen demasiada experiencia. Pero Cam Newton no está jugando porque todos lo han evaluado y han tomado una decisión… Fue muy fácil evaluar a Cam.

En cuanto a Grier, McCarthy dijo hace poco que era “la mejor opción” en el mercado: “Creo que [Newton] tiene mucho para dar todavía, pero estamos muy entusiasmados con nuestros mariscales de campo”.

Esta es la versión original de Heavy.com

