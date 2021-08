¿Calvin Johnson planea agradecer a los Lions en su discurso en el Salón de la Fama?

Calvin Johnson entrará al Salón de la Fama de la NFL el mes que viene, pero se está haciendo cada vez más evidente que el receptor no tendrá mucho para decir acerca de su viejo equipo, los Detroit Lions.

A esta altura, los fanáticos esperaban que Johnson hubiese hecho las paces con el equipo. No ha sucedido todavía, por lo cual es posible que Johnson no mencione a su equipo por su nombre durante su discurso de ingreso al Salón de la Fama.

Johnson habló con los medios antes de la ceremonia de ingreso y lanzó un bombazo no del todo inesperado en un artículo de Clark Judge, del programa Talk of Fame. Según lo que dijo, no hará un esfuerzo para reconocer a los Lions durante el fin de semana.

Johnson explicó en el artículo de Judge:

“Por supuesto que voy a agradecer a muchísima gente”, dijo. “Hay mucha gente que ha tenido un gran impacto en mi durante mi carrera, y voy a tratar (de agradecer) … al menos están en mi corazón. Pero no mencionaré a todos. En cuanto a Lions, bueno, no tengo nada que decir.

(Barry) Sanders tampoco lo hizo cuando fue ingresado al Salón de la Fama en agosto 2004. Agradeció a la afición de los Lions. Agradeció a la ciudad de Detroit. Agradeció a sus compañeros y a su entrenador, Wayne Fontes. Pero no dijo nada acerca del equipo en sí, aunque eventualmente limaron asperezas.

Johnson todavía no está listo para eso, y parece que hará lo mismo que Sanders en su discurso en Canton. Y aunque eso sea incómodo -en especial con miembros de la franquicia presentes, como el presidente Rod Wood- no le preocupa.

“Estoy seguro de que me lo voy a cruzar”, dijo acerca de Wood. “Pero ya me conocen. Seré breve. Seguiré mi camino. Me ocupo de mis asuntos.

“Lo diré de esta manera: “No veré mucho a mi familia durante este fin de semana, así que intentaré verlos cada vez que pueda. Así que, si me cruzo a Rod Wood, seguiré mi camino”.

Johnson estará en Canton, estado de Ohio, durante la semana del ocho de agosto para ser ingresado al Salón de la Fama. Como es la costumbre, los jugadores que ingresen darán un discurso. En muchas ocasiones, los equipos para los que han jugado son muy mencionados. En el caso de los Lions, eso no siempre sucede debido a la inestable relación que han mantenido con sus jugadores estrellas.

Es una pena que no han podido resolver sus diferencias antes del fin de semana, y parece que eso no cambiará. Mientras que todo el mundo sabe que a qué equipo representará al ser ingresado, está claro que él no hará mención de eso.

Johnson recientemente admitió que quiere resolver sus problemas con los Lions

Parece que todo depende de los Lions, y ha sido así desde hace rato. Johnson estuvo con en Woodward Sports junto con su ex compañero Rob Sims hace alrededor de un mes, y una de las cosas más interesantes que contó fue que Detroit no quiso traspasarlo a otro equipo ni tampoco quisieron rescindir su contrato previo a su retiro, y eso propició su frustración con el equipo.

Calvin Johnson said the Lions didn’t grant him a trade the year he retired & things still aren’t fixed with the family 🤯 pic.twitter.com/VhKiDFFnp2 — Woodward Sports Network (@woodwardsports) June 18, 2021

Dijo: “Al final, cuando me retiré para salirme del equipo, preguntamos si podían rescindir mi contrato y o si me dejarían ir a otro equipo, pero dijeron que no. Sigo sin tener relación con los Lions. Me gustaría poder resolver las cosas. Pero no estoy aquí para eso. Vine a apoyar a los jugadores. De eso se trata todo esto”.

Es muy interesante que el equipo no le concediera a Johnson su deseo, hecho que refleja lo que le sucedió a Sanders cuando quería irse de los Lions. Las cosas han cambiado en el equipo desde que la nueva dueña, Sheila Ford Hamp, se hiciera cargo del equipo, y eso se vio refleado cuando traspasaron a Matthew Stafford. Eso ha propiciado a Stafford a elogiar a los principales directores del equipo varias veces.

Quizás el equipo pueda corregir las cosas con Johnson luego de que sea ingresado al Salón de la Fama. A esta altura, está claro que nada de eso sucederá antes de ese suceso.

Los directivos principales de los Lions pensaron que su relación con Johnson estaba mejorando

En febrero pasado, cuando se anunció que Johnson había sido seleccionado al Salón de la Fama, el receptor admitió que por lo menos tenía comunicación con los Lions, y que ambas partes estaban tratando de llegar a un acuerdo. Luego de eso, Rod Wood confirmó que las cosas estaban progresando.

Wood habló con los medios en su momento, y explicó que los Lions y Johnson estaban tratando de hacer las paces, y que el equipo estaba organizando algunas celebraciones con Johnson para los siguientes meses.

Wood on the organization’s current relationship with Calvin Johnson: We’re working actively with Calvin and his team on celebrations. Said “the relationship is headed in the right direction” — Dave Birkett (@davebirkett) March 31, 2021

Johnson ingresará pronto al Salón de la Fama, y está claro que para entonces los Lions estarán en contacto con él para poder celebrar el suceso como corresponde. Es Bueno saber que el equipo todavía está comprometido a resolver las cosas con Johnson a largo plazo. El deseo es que sean sinceros acerca de arreglar las cosas.

Pero eso no sucederá lo suficientemente rápido para lograr que Johnson hable con cariño acerca de los Lions en Canton.

