Busquets se hace responsable de la derrota del Barça frente al Rayo Vallecano

El capitán del FC Barcelona, Sergio Busquets, se apresuró a aceptar la responsabilidad del gol de Radamel Falcao después de la derrota de su equipo por 1-0 ante el Rayo Vallecano el miércoles 27 de octubre en La Liga.

El delantero colombiano metió el único gol del partido a los 30 minutos después de que Oscar Trejo le robara el balón a Busquets dentro del campo barcelonista. Trejo luego le dio la asistencia a Falcao que corrió hacia la portería, giró a Gerard Piqué y pasó al portero Marc-Andre ter Stegen.

Busquets habló con la prensa después del partido sobre el gol y dejó claro que debería haberlo hecho mejor, según informa Marca.

“Hoy cometí un error, asumo las consecuencias. Me quedé dormido, me sacaron el bolsillo y Falcao anotó. Es totalmente mi error”, dijo. “Creo que tuvimos bastantes oportunidades, pero falta un poco de todo. Un poco de suerte, de fe, de concentración… de muchas cosas. No jugamos malos juegos, pero todo suma”.

El Barcelona sí tuvo ocasiones de anotar, pero Sergino Dest falló a corta distancia, mientras que Memphis Depay vio un penalti detenido por el portero Stole Dimitrievski. Se produjeron más cambios en el tiempo de descuento con Sergio Agüero encabezando por poco y el suplente Gavi perdiendo una clara oportunidad.

La derrota del miércoles significa que el Barcelona sigue sin ganar a domicilio en La Liga en 2021-22 y también ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en la máxima categoría de España. Los catalanes también luchan por los goles, como destaca Opta.

3 – Barcelona are winless in their last four away trips in LaLiga (D2 L2), failing to score in the last three – they have failed to score in three league away games for the first time since since February 2003 (3). Run. pic.twitter.com/cd1Q8QWz7f

