Buccaneers descartan a cinco veces pro-bowler para los playoffs: ¿Por qué?

La temporada de Richard Sherman con los Tampa Bay Buccaneers ha terminado ya que el equipo ha anunciado nuevamente que el esquinero ha vuelto a la lista de lesionados. Normalmente, esto significa que lo antes que Sherman podría volver durante la pretemporada sería en el Super Bowl, ya que los jugadores que van a la lista de lesionados deben quedar fuera de acción por al menos tres semanas.

Sin embargo, Jenna Laine, de ESPN, reportó que Sherman se perderá todos los playoffs debido a las reglas de la NFL ya que esta es la segunda vez que va a la lista de lesionados este año.

“Ya que es su segunda vez en la lista de lesionados, Sherman no volverá esta temporada debido a las reglas de la NFL”, Laine detalló el 11 de enero. “Sin embargo, se quedará con el equipo durante los playoffs asistiendo a los backs defensivos que se han visto muy beneficiados por su presencia desde que se sumó al equipo en la semana cuatro. Varios jugadores lo llaman cariñosamente “entrenador Sherm”.

No todas las noticias fueron malas para los Bucs, ya que el equipo ha activado al apoyador estrella, Shaq Barrett, de la lista de COVID-19. Esto le permitiría a Barrett jugar frente a los Eagles en el primer partido de postemporada de los Bucs.

Sherman planea ayudar a los Bucs como “entrenador” durante los playoffs

El período de Sherman con los Buccaneers no se dio como se había previsto, ya que el experimentado esquinero solo jugó cinco partidos, incluyendo tres como titular. El ex All-Pro acumuló once tacleadas, una intercepción y un balón recuperado esta temporada. Luego de que se anunciara su lesión, Sherman se volcó a las redes sociales para indicar que seguiría ayudando a los Bucs detrás de escena.

“Las cosas no salieron como hubiese querido, pero agradezco la chance de haber podido jugar nuevamente”, Sherman tuiteó el 11 de enero. “Estoy ansioso por continuar este camino con mis compañeros y por entrenarlos lo mejor posible. Gracias por todo el apoyo durante esta temporada. Mi cuerpo dio todo lo que pudo y estoy agradecido”.

Sherman atribuyó a Brady su decisión de firmar con los Bucs

Sherman no es el único jugador clave de los Bucs que está lidiando con una importante lesión antes de la postemporada. Las situaciones de las estrellas Leonard Fournette y Lavonte David siguen siendo inciertas a un paso de los playoffs.

Sherman inicialmente se sumó a los Buccaneers en septiembre para ayudar al equipo cuando estaban lidiando con muchos lesionados en su secundaria. El cinco veces pro-bolwer admitió que su antiguo rival, Tom Brady, lo convenció de unirse a Tampa Bay.

“Tampa es el más agresivo. Tom me llamó, y cuando Tom llama significa, ´si no te unes a nosotros te arrepentirás´”, Sherman recordó su conversación con su esposa durante una conferencia de prensa el 29 de septiembre. “Parece que será eso, así que fue parte de nuestra conversación, y ella estuvo de acuerdo de inmediato. Creo que ellá pensó que venir aquí me iba a dar la mejor oportunidad de hacer lo que amo y de jugar a un nivel alto, y de poder competir por un campeonato”.

Sherman volverá a ser agente libre luego durante la offseason, pero habrá que ver si el esquinero planea seguir jugando o no. Ha tenido que lidiar con varias lesiones desde que llegó a Tampa hasta que finalmente fue enviado a la lista de lesionados.

