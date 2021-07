Bruce Arians le mandó mensaje a Tom Brady: ¿Qué dijo? 

Puede que sea una noticia vieja, pero hubo una época en la que la relación entre el entrenador en jefe de los Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, y Tom Brady era seguida muy de cerca. Los Bucs están estrenando nuevos episodios de una docuserie titulada “In the Current”, comenzando con el primer capítulo el 16 de junio. El episodio hablará de la derrota en la primera fecha de la temporada 2020 frente a los New Orleans Saints.

Arians fue muy crítico de las dos intercepciones de Brady durante la conferencia de prensa luego del partido. Durante otra entrevista con los camarógrafos del equipo, Arians admitió que no iba a darle tratamiento especial a Brady.

“Acabo de responder la pregunta. Ellos preguntaron qué había pasado”, Arians explicó sus comentarios acerca de Brady. “Les dije que pasó. Si creen que eso es una crítica, entonces la gente es muy sensible, porque la verdad no lastima. Si el trato fue diferente en el pasado y si a sus amigos en los medios no les gusta el trato actual, entonces que se la aguanten”.

Arians responsabilizó a Brady en sus dos intercepciones

Los comentarios de Arians acerca de las dos intercepciones de Brady se hicieron virales, con el entrenador culpando al mariscal de campo por ambas intercepciones. Una de esas intercepciones resultó en una anotación encontra y Arians dijo que Brady “tomó una mala decisión”.

Una fue por falta de comunicación entre él y Mike [Evans]. Creyó que Mike iba a correr hacia el centro”, afirmó Arians luego del partido jugado el 14 de septiembre 2020. “Fue otro tipo de cobertura, Mike la había leido bien. Tendría que haber sido un pase certero, pero Tom la tiro lejos. Y la otra fue un pase pantalla, pero fue interceptado y el otro equipo pudo anotar. “Otra mala decisión”.

A pesar de que Brady y Evans pudieron conectar tarde en el cuarto cuarto para su primera anotación, ya era tarde para poder remontar los 17 puntos que los Saints les llevaban. El índice de pasador de 78.4 de Brady en la semana uno terminó siendo su tercer peor índice, en un año en el cual el mariscal de campo de Tampa Bay 43 años ayudó al equipo a ganar ocho partidos seguidos para terminar levantando su séptimo Trofeo Lombardi.

Lo que dijo Brady acerca de las críticas: “Es un tipo muy directo”

Brady pareció tomarse los comentarios con calma al hablar de Arians como “un tipo muy directo” en una entrevista para el documental de los Bucs. A pesar del mal comienzo, la ofensiva de los Bucs logró tomar el ritmo que los llevó a ganar el Super Bowl.

“No quiero cometer errores. Quiero jugar muy bien para este equipo todas las semanas y necesito jugar con confianza”, respondió Brady.

“Debo jugar con disciplina. Debo jugar concentrado y con determinación. Creo que cuando cononces bien a Bruce, entiendes que es un tipo muy directo. Cuando lanzo un paso y termina siendo interceptado y el equipo contrario termina anotando, es lógico que el entrenador te rete. No hay excusas para esas cosas. Tiene que hacer que su mariscal de campo tenga un nivel muy alto. Y luego es el mariscal de campo el que tiene que hacer que el resto de los jugadores jueguen en ese mismo nivel. De eso se trata este deporte.

Brady acerca de la temporada 2021: “La continuidad en este deporte es clave para ganar”

Es interesante ver nuevas entrevistas que hablen de los problemas al comienzo de la temporada porque quedó claro que el trabajo de Arians con Brady ayudó al equipo. Hay muchas razones para que la afición de los Bucs sean optimistas.

Ahora sabemos que Brady tuvo que lidiar con una lesión en la rodillas durante toda su primera temporada con los Bucs -lesión que sufrió en abril del año pasado que requirió una sirugía durante la offseason, según CBS Sports.

Ahora Brady está totalmente familiarizado con el sistema ofensivo de Arians luego de trabajar un año con él.

“Creo que el año pasado estaba tratando de entender qué debía hacer, mientras que ahora pienso cosas como “No, vamos a concentrarnos en esto, vamos a mejorar estas cosas”, dijo Brady en junio, según Buccaneers.com. “Es muy importante estar de acuerdo con todo y poder entender los tiempos y situaciones, y el lenguaje corporal… Todo eso se puede aprender compartiendo mucho tiempo juntos. Este año comienza a esa altura, a diferencia que como lo hicimos el año pasado. Ahora tenemos dedicados quince meses en vez de tres meses. Prefiero una dedicación de quince meses en vez de tres, porque pienso que la continuidad en este deporte es clave para ganar”.

