Brady emite declaración luego de los comentarios de su padre: ¿Qué dijo?

Será una larga semana de especulaciones, frases y habladurías.

Previa a la visita de Tom Brady los Tampa Bay Buccaneers visiten el Gillette Stadium para enfrentarse a los New England Patriots, vamos ver una cobertura parecida a la que se da luego de un partido de postemporada. La semana pasada, el padre de Brady participó del podcast de Tom E. Curran, de NBC Sports.

El padre del futuro miembro del Salón de la Fama no se guardó nada al hablar del ex equipo y ex entrenador de su hijo. El padre de Brady dijo que Belichick quería que su hijo “se fuera”. También dijo que él y Tom hijo sintieron que hubo reivindicación luego de que el hijo guiara a los Bucs a ganar el Super Bowl la temporada pasada.

Ese fue el comentario más controversial que hemos escuchado de parte de alguno de los bandos de esta emocionante historia. ¿Qué piensa el hijo? Bueno, en su podcast, Let’s Go, el mejor mariscal de campo de la historia emitió una declaración oficial acerca del tema.

Tom Brady emite una divertida, pero seria, declaración acerca de los comentarios de su padre acerca de los Patriots y Bill Belichick

Lo que terminó siendo un episodio lleno de frases dignas de ser citadas durante su podcast, Brady dijo lo siguiente acerca de los comentarios de su padre:

He preparado una declaración que quería compartir, y es lo único que tengo para decir acerca del tema. Los comentarios hechos por Thomas Edward Brady, de 77 años y director ejecutivo de una empresa de seguros, que a esta altura de su vida debería pensar antes de hablar, no son necesariamente compartidas por su hijo, Thomas Edward Patrick Brady hijo. Es más, si Tom padre continúa hablando en nombre de su hijo sin un consentimiento informado, entonces Tom hijo se reserva el derecho de eventualmente internarlo en un geriátrico sin su consentimiento.

Por supuesto que Brady hijo está bromeando acerca del geriátrico, pero sí debe estar harto de responder preguntas que se generan gracias a los comentarios excesivos de su padre.

En el pasado ya hemos visto a otros familiares de jugadores hacer lo mismo. Pero esta situación se da justo antes de uno de los partidos de temporada regular más importantes de los últimos tiempos en la NFL.

¿Cuál será el resultado del encuentro de la semana cuatro?

Mientras que todo el mundo quiere ver un gran partido el domingo por la noche, todo apunta a una cómoda victoria para los Bucs.

Tampa Bay viene de una derrota aleccionadora frente a los invictos Los Angeles Rams, pero los Patriots fueron dominados por los New Orleans Saints. Su registro es de 1-2. Si comparan a los Patriots y a los Bucs en base a su plantilla, verán que no hay mucho para comparar.

La línea ofensiva de los Patriots no ha jugado bien, aunque deberían sentirse incentivados por la vuelta de Trent Brown.

Sin embargo, en casi todos los puestos los Bucs parecen ser superiores, y desde luego eso incluye al mariscal de campo, ya que los Patriots tienen a un novato como titular que estuvo visiblemente afectado durante y luego de la derrota frente a New Orleans. Lo lamento, New England, pero les podría ir muy mal en este partido.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: El padre de Tom Brady critica fuertemente a Bill Belichick: ¿Qué dijo?