Ben Roethlisberger: ‘Ha sido una bendición enorme’

Mientras estaba reunido con los medios el miércoles 12 de enero, el mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger, dijo: “Probablemente no deberíamos estar aquí. Es probable que no seamos un buen equipo”. El domingo por la noche los Steelers no parecieron un buen equipo, y sin duda que no pareció que pertenecieras en la postemporada, ya que cayeron ante los Kansas City Chiefs por 42 a 21.

En su conferencia de prensa post partido, el veterano de 18 temporadas -habiendo acabado su último partido de su ilustre carrera, digna del Salón de la Fama- le preguntaron: ¿“Ya has caído”?

“Sí, que hemos perdido. Apesta”, dijo. “Pero cuando llegas a la postemporada, solo un equipo va a terminar la temporada como lo habían soñado, y no hemos sido nosotros”.

Jugar para los Steelers `era su destino`

Roethlisberger agregó que `es duro´ ver que las cosas hayan terminado de la manera en que lo hicieron el domingo por la noche. Luego cambió el tono y dijo: “Dios me ha bendecido con la habilidad para lanzar un balón y me ha bendecido con haber jugado en la mejor ciudad, Pittsburgh, con la mejor afición y el mejor equipo de todos. Ha sido una gran bendición, estoy agradecido con Él por haberme dado esta oportunidad”.

Roethlisberger también dijo que cree que “jugar para el negro y oro era su destino”, notando que el día que lo seleccionaron en el draft usó un traje negro con una corbata dorada.

“Estoy muy agradecido. Espero haber podido legar la tradición de lo que significa jugar para los Steelers de parte de Dan Rooney”, concluyó.

Los planes de Ben Roethlisberger para el futuro

En cuanto a su futuro, Roethlisberger dijo: “Haré todo lo que pueda para ser el mejor esposo y padre posible, y tratar de expandir el Reino de Dios”.

Admitió que está “nervioso” por el próximo capítulo de su vida, pero también está entusiasmado por llegar a casa y ser un esposo y un padre.

“Al pasar de un capítulo a otro sé que las cosas serán diferentes, pero será divertido y también será un desafío, pero estoy ansioso por empezar”.

Mientras tanto, los Steelers también tienen nuevos desafíos por delante. Eso incluye encontrar un nuevo mariscal de campo para reemplazar a Roethlisberger, mientras que siguen tratando de reconstruir su línea ofensiva y de mejorar una defensiva que ha fallado repetidamente en los playoffs.

Como lo notó Brooke Pryor, de ESPN, los Steelers han permitido 42 puntos o más en sus últimos tres partidos de postemporada, incluyendo 45 puntos en la ronda divisional de 2017 frente a los Jacksonville Jaguars y 48 en la derrota frente a los Cleveland Browns en un partido de comodín de 2020.

Steelers have now allowed 40+ points in each of their last 3 playoff games:

-2017 Divisional Playoff vs Jaguars (45)

-2020 Wild Card vs Browns (48)

-2021 Wild Card at Chiefs (42 and counting) (via @ESPNStatsInfo) — Brooke Pryor (@bepryor) January 17, 2022

Luego de la derrota frente a los Chiefs, el capitán de la defensiva, Cameron Hayward, admitió encarar una nueva temporada sin un mariscal de campo exitoso.

“Desde que llegué aquí (2011) siempre tuvimos a un tipo con el número 7 que nos daba chances de ganar. Cuando empezábamos una temporada decíamos, ´ese es un mariscal de campo campeón…´ Veremos que pasa el año que viene. Depende de los directivos. Sé que tenemos buenos cazatalentos, así que veremos qué pasa”.

