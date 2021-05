Ben McLemore, de Los Lakers, sufre accidente en su camioneta: [Imágenes]

Luego del accidente automovilístico en el que se vio involucrado el guardia de los Lakers de Los Ángeles, Ben McLemore, han comenzado a surgir en redes fotos del siniestro. El incidente ocurrió luego de la victoria de su equipo en el juego de entrada contra los Golden State Warriors.

TMZ compartió las fotos de la camioneta Ford Raptor de McLemore volcada sobre una vaya de seguridad.

Se nos dijo que cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a McLemore y su camioneta Ford accidentada … y realizaron una prueba de sobriedad en el campo. Las fuentes dicen que el joven de 28 años, sin embargo, pasó todas sus pruebas y NO parecía estar borracho. Nos dijeron que McLemore les explicó a los oficiales que accidentalmente había pisado el acelerador en lugar de los frenos y chocó contra el brazo de una puerta.

“Está bien y listo para jugar, sí”, dijo el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, a los periodistas. “Está ileso”.

Los Lakers hacen “lo que sea necesario para ganar” con rotación

McLemore no jugó en el juego de entrada contra los Warriors, a pesar de algunos problemas importantes de tiros al principio de los Lakers. McLemore, quien fue recogido al final de la temporada, está promediando 17.5 minutos con los Lakers anotando ocho puntos por juego y lanzando un 36% desde más allá del arco.

Con LeBron James y Anthony Davis regresando a la alineación, hay menos minutos para todos, especialmente en los playoffs cuando los banquillos se acortan. Andre Drummond también vio parte de su uso más bajo de su tiempo en púrpura y oro contra los Warriors, con Davis jugando como centro durante unos minutos.

“Para mí, es casi lo que sea necesario para ganar ese juego”, dijo Vogel sobre su rotación. “Entrenamos para ganar. Establecemos ese tono con nuestro grupo al comienzo de la temporada todos los años y nuestros muchachos entienden que algunas noches van a jugar más que otras, y vamos a sacar a los muchachos que nos ayudarán a ganar. Ese juego”.

“Pensé mucho en cómo se podría desarrollar un juego y en lo que impacta a ciertos muchachos en ese juego, y obviamente el cuerpo técnico hace un gran trabajo al tomar decisiones grupales, conmigo en el juego, para ayudarnos a sentir esas cosas. No siempre funciona bien, pero es una de esas cosas en las que simplemente lo estudias sin descanso, estás lo más preparado posible y tomas las mejores decisiones que puedas”, agregó.

LeBron James no será suspendido por infracción

McLemore no fue el único jugador de los Lakers que fue noticia por un incidente fuera de la cancha esta semana. Se descubrió que LeBron James violó protocolos de la NBA cuando participó en un evento promocional de una marca de tequila en la que invirtió.

“Es una violación de los protocolos acordados y, como lo hemos hecho en otros casos comparables en la liga, se ha abordado con el equipo”, dijo un portavoz de la liga a ESPN.

Si bien la liga ha sido muy estricta con sus políticas de COVID-19, el estado de James para la postemporada no está en duda, según Adrian Wojnarowski, de ESPN. La “naturaleza del evento no se elevó a un nivel de amenaza de propagación del virus”.

