Barcelona ya tiene acuerdo con un fichaje para la próxima temporada ¿quién es?

El domingo, se comenzó a confirmar uno de los primeros fichajes de del Barcelona con la mente puesta en el año próximo. Para Joan Laporta, esta primera movida es importante para consolidar el proyecto de Ronald Koeman.

En este caso se trata de un jugador cuyo nombre ya sonó dentro del mundo azulgrana el pasado verano una vez se confirmó la llegada de Ronald Koeman al conjunto catalán. Este sería el neerlandés Georginio Wijnaldum, volante del Liverpool, quien lo tendría todo hecho con el Barça según el Sunday Times en Inglaterra.

El medio asegura que el acuerdo entre el jugador y el Barça es total. Esto información también había sido mencionada anteriormente en las semanas previas en Inglaterra. El informe asegura que el presidente azulgrana, Joan Laporta, ha podido terminar en los últimos días un preacuerdo con Wijnaldum para que el centrocampista se convierta en jugador del Barça a partir del 30 de junio.

Esto significa que el neerlandés vestiría la camiseta azulgrana a sin tener que pagar , ya que el club catalán no tendría que pagar ningún traspaso al finalizar su contrato con el conjunto ‘red’ que finaliza este verano.

Wijnaldum, que llegó al Liverpool en 2016 procedente del Newcastle por US$33.9 millones, esperaba ser una de las claves del éxito para el cuadro rojo. El jugador se ha convertido en está temporada como una pieza fija para Jurgen Klopp entre tantas ausencia. Durante esta temporada, el jugador originado en ha disputado 40 partidos y ha anotado tres goles.

Si su marcha se acaba confirmando, los ingleses tienen en mente a Rodrigo de Paul, jugador argentino del Udinese, para reemplazar a un Wijnaldum que fue, con un doblete, uno de los héroes de la épica remontada ante el Barça en Anfield.

Wijnaldum fue un pedido de Ronald Koeman ya que lo había pedido antes de comenzar la temporada. El técnico culé conoce perfectamente al centrocampista y está convencido de que sería de gran ayuda para reforzar la mitad del campo. La llegada del jugador sería un cambio de aire para él ya que no se siente valorado en Anfield.

Ese fichaje del Barça no terminó materializándose porque al final se mencionó que iba a renovar un contrato con el cuadro rojo. Además durante esta temporada, el equipo inglés tampoco pudo llegar a un acuerdo con “Gini” más allá de tener propuestas de equipos como el PSG.

