La curiosa estrategia del FC Barcelona para repatriar a Leo Messi: ¿Cuál es el plan?

A la espera de que se confirme la salida de Lionel Messi del Paris Saint-Germain -algo que por estas horas parece irremediable-, la prensa francesa dejó trascender en las últimas horas la curiosa estrategia que tendría en mente el FC Barcelona para repatriar a su hijo pródigo.

De acuerdo a la información difundida este miércoles por el diario L’Equipe, el Barça abrió las conversaciones con el Inter Miami para hablar sobre un posible intercambio de compra y préstamo por el crack argentino.

El acuerdo al que se refiere el prestigioso periódico francés haría que el equipo de la MLS fichara a Messi como agente libre este verano, antes de prestarlo al club catalán por un período de 18 meses. Luego, el campeón del mundo en Qatar 2022 regresaría a Miami para afrontar sus últimos años como futbolista profesional.

Según el informe consignado por L’Equipe, mediante esta peculiar ingeniería Messi podría seguir jugando al más alto nivel hasta la Copa América 2024, antes de concretar su desembarco en la MLS de Estados Unidos.

Esta planificación surge a partir de la precaria situación financiera que atraviesa el FC Barcelona, el principal escollo en ese posible movimiento incluso a pesar de liberarse de los importantes salarios de dos grandes emblemas de la institución como Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes anunciaron su salida al final de esta temporada.

El Al Hilal de Arabia Saudita reforzó la oferta por Leo Messi

Pero el FC Barcelona y el Inter Miami no son los únicos clubes interesados en contar con los servicios de Leo Messi para la próxima temporada. En las últimas semanas, el argentino fue vinculado con una mudanza a Arabia Saudita, donde se podría reeditar el esperado duelo ante Cristiano Ronaldo, la figura del Al Nassr.

Ante este escenario, el lunes pasado se informó que Al-Hilal aumentó su oferta a la asombrosa cantidad de 600 millones de euros -723 millones de dólares- al año por “La Pulga”, cifra que duplicaría el salario que percibe CR7. En esta etapa, sin embargo, como señala L’Equipe, aún no se ha llegado a un acuerdo con ninguna de las partes.

No obstante, Messi se tomará su tiempo para definir su futuro. Se cree que el ganador de la última Copa del Mundo quiere tomar su decisión después de terminar la temporada con el PSG.

Messi participó de la obtención del segundo título consecutivo de la Ligue 1 del club contra el Estrasburgo el fin de semana pasado, y buscará jugar desde el principio en casa ante el Clermont el próximo sábado.

Xavi le mete presión a Messi

En las últimas horas, el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, le pasó la pelota a Leo Messi. Dijo que su regreso al FC Barcelona depende exclusivamente del argentino.

“Para mí no hay ninguna duda de que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda que nos va a ayudar porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente, diferente. Nosotros no tenemos un Barça con un talento al alcance del 2010, por ejemplo”, expresó el DT del equipo Culé.

“Pero depende de él. Al final creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo. No hay ninguna duda”, agregó Xavi.

El FC Barcelona aún se encuentra preparando un plan de viabilidad para cumplir con los requisitos del Fair Play Financiero que impone LaLiga. Si soluciona esos problemas administrativos, entonces sí irá a la carga por Messi.

