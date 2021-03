FC Barcelona vs. Sevilla vuelta Copa Del Rey: LIVE STREAM

Este miércoles 3 de marzo, el FC Barcelona de Ronald Koeman recibirá en el Estadio Camp Nou, al Sevilla de Julen Lopetegui, equipo de la Primera Division de España y rival directo en La Liga de España, por el partido de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, en donde los azulgranas llevan la desventaja, luego de los 2-0 marcado por los ‘Nervionenses’ en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el pasado miércoles 10 de febrero, para meterse en la final de la competición. Los Culés por su parte, tendrán la difícil tarea de remontar en el marcador si quieren estar en la final de la Copa.

El ganador de la serie, se enfrentarán en la final ante el Levante o Athletic Club, partido que quedó empatado 1-1.

📺 HORARIOS Y RETRANSMISIONES | Estos son los horarios y las televisiones que retransmitirán los partidos de semifinales de la #CopaDelRey. ⚽ Eliminatorias a ida y vuelta 🗓️ 10 y 11 de febrero / 3 y 4 de marzo#LaCopaMola pic.twitter.com/1svzg8ISkS — RFEF (@rfef) February 5, 2021

¿Cómo llegan ambos equipos?

Para nadie es un secreto que ha sido una campaña bastante irregular por parte del FC Barcelona. El equipo todavía no encuentra su mejor forma, y la Copa del Rey es el título más “fácil” y asequible de conseguir para los catalanes, quienes se encuentran en una dura posición en Champions League, luego de perder ante el PSG 4-1, marcador muy complicado de remontar. Y en La Liga de España, luego del empate ante el Cádiz, los Culés, no pudieron acortar ventaja sobre el líder Atlético de Madrid, por lo que poder lograr el título liguera, sigue bastante complicado.

Los azulgranas, perdieron en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán 2-0 luego de los goles de Koundé y el ex azulgrana, Iván Rakitic.

En cuanto a la Liga, el Barcelona empató ante el Cádiz, pero ganó sobre el Elche 3-0, con un Leo Messi protagonista. De igual manera, el fin de semana previo al partido de Copa del Rey, Sevilla y Barcelona se enfrentaron por La Liga,

En cuánto al Sevilla, que tiene en sus manos la final de la Copa del Rey, luego de la victoria conseguida en condición de local, llega a este partido, siendo cuarto en la tabla de clasificación de La Liga de España con 48 y un partido menos que el Barça.

Los de Julen Lopetegui ganaron 0-2 ante el Osasuna por La Liga, y el fin de semana se enfrentaron al FC Barcelona de Koeman.

HIGHLIGHTS | Sevilla 2-0 Barça | Copa del Rey semi-final first legRelive the full highlights of Barça's Copa del Rey semi-final first leg against Sevilla. ⚽ BARÇATV+: barca.link/wT1w30qMyQO 🌐 Site: fcbarcelona.com 📱 App: go.onelink.me/xndC/DownloadAppYouTube 🔵 Facebook: facebook.com/fcbarcelona 📸 Instagram: instagram.com/fcbarcelona 🐦 Twitter: twitter.com/FCBarcelona 🎶 Tiktok: tiktok.com/@fcbarcelona 📱 Viber: chats.viber.com/fcbarcelona 🛍 Get all official Barça apparel from FC Barcelona's online store: barca.link/j8QH30qQh4Y 🔵🔴 #FCBarcelona 2021-02-10T22:58:07Z

Posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergiño Dest, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Sergio Busquets, Pedri; Dembélé, Leo Messi y Griezmann.

Sevilla: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Ivan Rakitic, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri y Papu Gómez.

Hora para ver el partido

El encuentro arrancará a las 21:00 hora local de España. Para Estados Unidos, podrán ver el partido a partir de las 12:00 hora del pacífico, 15:00 hora del Este y 14:00 p.m. del Centro.

¿Cómo ver el partido?

Los aficionados de FC Barcelona y del Sevilla en Estados Unidos podrán seguir el encuentro en vivo por medio ESPN+ de acuerdo a Live Soccer.

ESPN +

Además de los partidos de la Copa del Rey, ESPN + también tiene cobertura en vivo de FA Cup, Carabao Cup, EFL, Bundesliga, Serie A, DFL Supercup, Bundesliga 2, MLS y otros deportes en vivo. También incluye todos los documentales 30 por 30 y contenido original adicional (tanto en video como escrito), todo por $5.99 por mes.

O, si también desea Disney + y Hulu, puede obtener los tres por $12.99 por mes, lo que equivale a aproximadamente un 31% de ahorro:

Obtenga ESPN +, Disney + y Hulu

Una vez registrado en ESPN +, puede ver el partido del Sevilla vs. FC Barcelona en vivo en la aplicación ESPN en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4, Xbox One, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android . O puede verlo en su computador a través de ESPN.com.

LEER MÁS: Andrés Iniesta cautivado con Pedri ¿Qué dijo sobre el joven?