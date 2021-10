El Barça quiere que Samuel Umtiti salga del club en enero

El defensa del FC Barcelona, Samuel Umtiti, ha reprimido las nuevas especulaciones de que el club está ansioso por deshacerse del ganador de la Copa del Mundo cuando el mercado de fichajes se vuelva a abrir en enero.

Umtiti ha estado fuertemente vinculado con una salida del Camp Nou durante algún tiempo después de caer en el orden jerárquico y no ha logrado un solo minuto de acción en 2021-22 con el entrenador Ronald Koeman.

Sin embargo, al francés no le han impresionado los nuevos rumores de que podría dirigirse hacia la puerta de salida en el mercado de invierno. Umtiti respondió a las especulaciones con una publicación fuerte en Instagram, como lo mostró Reshad Rahman.

📲 Umtiti, via IG: “The more you respect people, the more they disrespect you. Nobody knows but everyone allows themselves to speak” #FCB 🇫🇷 pic.twitter.com/eCGqdWaxrG

