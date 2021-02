El Barça recupera a Araujo para el difícil partido ante el Sevilla de Copa del Rey

Durante este jueves 25 de febrero, el FC Barcelona recibió una buena noticia, de cara al difícil partido de vuelta por la semifinal de la Copa del Rey de la próxima semana contra el Sevilla en el Camp Nou, tras el regreso a los entrenamientos del defensa Ronald Araujo.

El internacional uruguayo se ha perdido los últimos cinco partidos del Barça tras sufrir una torcedura de tobillo ante el Real Betis, pero está cerca de regresar a los terrenos de juego. Samuel Marsden de ESPN ha informado que Araujo está “listo para jugar el sábado, pero al parecer lo guardaran para la semifinal de la Copa del Rey”.

Araujo back in light training. Touch and go for Saturday but promising for Copa del Rey semifinal

El Barça juega en Sevilla por La Liga de España este sábado y luego recibe al equipo de Julen Lopetegui el miércoles en el Camp Nou por la vuelta de la Copa del Rey. El conjunto andaluz está 2-0 arriba en el marcador, después de ganar el partido de ida, lo que significa que se necesita una gran remontada del Barça para pasar a la final.

El técnico Ronald Koeman se negó a fijar una fecha para el regreso de Araujo cuando habló sobre el defensor, tras la victoria del miércoles ante Elche, pero tiene un plan para el joven de 21 años de edad.

El técnico azulgrana tiene muchas ganas de que Araujo juegue unos minutos contra el Sevilla este fin de semana con miras a poner en el once inicial al joven en el duro partido de Copa, según Jordi Batalla de Mundo Deportivo.

Ronald Aruajo también parece decidido a regresar lo antes posible. El uruguayo quiere ser incluido en la convocatoria para viajar a Sevilla este sábado, según Javi Miguel del AS.

Araujo podría alinearse en la defensa central junto a Gerard Piqué. El veterano se perdió tres meses de juego tras sufrir una lesión de rodilla ante el Atlético en el mes noviembre, pero ha regresado con éxito y ha sido titular en los últimos tres partidos del Barça.

La defensa del Barça se ha visto afectada por las lesiones esta temporada, pero esos problemas están quedando atrás, solo Sergi Roberto, el único miembro de la línea de fondo que actualmente no ha jugado. El jugador de 29 años aún no ha vuelto tras sufrir una reincidencia de una lesión en el muslo ante el Granada a principios de febrero.

