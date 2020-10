[VIDEO] Las polémicas de El Clasico: ¿era penal de Casemiro a Messi?

El Clásico de España dejó dos jugadas polémicas que torcieron el rumbo del partido. Real Madrid se impuso como visitante 3 a 1 ante el FC Barcelona, pero la prensa deportiva pone el foco en el arbitraje y la aplicación del VAR, claves para entender el resultado.

Lionel Messi y Sergio Ramos fueron los protagonistas de las dos jugadas que cambiaron el partido. Al argentino no le sancionaron un penal, en el primer tiempo, a instancias de la tecnología. Al capitán del equipo visitante, en cambio, sí le dieron un penal que él mismo cambió por gol.

#ElClásico ⚽ 🔥 El show de Martínez Munuera 🙄 Empujón de Ramos y agarrón leve de Lenglet = Penalti 📺 Recordamos que esta entrada de Casemiro a Messi no ha querido ni revisarla pic.twitter.com/WrRpdw9wFA — Diario SPORT (@sport) October 24, 2020

¿Penal de Casemiro a Lionel Messi?

A los 27 minutos del primer tiempo, con el partido empatado 1 a 1, Lionel Messi recibió un pase de Sergio Busquets y entró al área del Real Madrid. Se quitó de encima a Casemiro, pero el volante brasileño recurrió a una barrida para intentar frenar la marcha del 10 Culé, que se escapaba contra el arco defendido por el belga Thibaut Courtois.

Messi cayó dentro del área. La primera reacción del árbitro Juan Manuel Martínez Munuera fue no sancionar la falta. Pero enseguida recibió el llamado de la cabina del VAR.

La cámara lenta permite apreciar que lo primero que toca Casemiro es el balón. Sin embargo, por la fuerza de su entrada también termina arrastrando el pie derecho de Messi. Para el VAR, la jugada no mereció la sanción del penal. Todo el FC Barcelona se quejó con el árbitro.

¿Penal de Clément Lenglet a Sergio Ramos?

En el segundo tiempo de El Clásico, que fue triunfo 3 a 1 de Real Madrid sobre el FC Barcelona, el VAR volvería a ser fundamental.

Sergio Ramos: "Es clarísimo el penalti, me agarra Lenglet cuando voy a intentar saltar. Juzgar al árbitro por una acción que para mí es bastante clara es injusto". #ElClásico pic.twitter.com/WM5eWItIdA — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 24, 2020

A los 14 minutos del segundo tiempo, un córner para el visitante derivó en una falta dentro del área cometida por el defensor francés Clément Lenglet sobre Sergio Ramos. El árbitro fue llamado por la asistencia tecnológica. Mientras analizaban la jugada, Ramos juraba que Lenglet lo había tomado de la camiseta.

En las imágenes provistas por el VAR se aprecia que, tal como pedía el defensor del Real Madrid, el zaguero del FC Barcelona lo tomó de la camiseta. El árbitro juzgó que ese agarrón había permitido que Ramos no llegara a cabecear ese centro que caía sobre el área Culé.

Sergio Ramos convierte el penalti y el Real Madrid se adelanta (1-2). #ElClásico pic.twitter.com/UoFHhsqEYV — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 24, 2020

Ramos se hizo cargo de la ejecución y convirtió así el 2 a 1. Hasta entonces, el FC Barcelona dominaba lo que se presentaba como un partido parejo.

Los mejores momentos del Clásico

FC Barcelona 1 – 3 Real Madrid – HIGHLIGHTS & GOALS – (10/24/2020)Real Madrid claimed a 3-1 win over Barcelona at Camp Nou in the season's first El Clasico. El Real Madrid se quedó con esta edición histórica de El Clásico con goles de Modric, Ramos y Valverde. Connect with beIN SPORTS Online: Watch us on TV: http://bit.ly/2d7bf5Y Watch us Online: http://bit.ly/1WNtvkc Visit our WEBSITE: http://beINSPORTS.com Like… 2020-10-24T16:16:37Z

