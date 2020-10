FC Barcelona vs Real Madrid: ¿quién ganó El Clásico?

Real Madrid se impuso al FC Barcelona por 1-3 en su visita al Camp Nou con goles de Federico Valverde, Sergio Ramos y Luka Modric; había igualado el marcador transitoriamente Ansu Fati.

Los dirigidos por Zinedine Zidane venían golpeados tras las derrotas ante Cádiz (por LaLiga) y FC Shakhtar Donetsk (Champions League) y cortaron la mala racha nada más ni menos que en El Clásico.

FC Barcelona 1 – 3 Real Madrid – HIGHLIGHTS & GOALS – (10/24/2020)Real Madrid claimed a 3-1 win over Barcelona at Camp Nou in the season's first El Clasico. El Real Madrid se quedó con esta edición histórica de El Clásico con goles de Modric, Ramos y Valverde. Connect with beIN SPORTS Online: Watch us on TV: http://bit.ly/2d7bf5Y Watch us Online: http://bit.ly/1WNtvkc Visit our WEBSITE: http://beINSPORTS.com Like… 2020-10-24T16:16:37Z

Zinedine Zidane: “Estoy muy orgulloso”

👔💬 Zidane: "Me alegro mucho por los jugadores. Es una victoria de equipo. Ganar aquí no es fácil pero hemos preparado muy bien el partido."#ElClásico | #HalaMadrid pic.twitter.com/F0EVw9aPIS — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2020

“No estamos para callar bocas. Estamos para hacer nuestro y para creer en lo que hacemos. Es lo que hemos hecho. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, defendiendo compactos y luego atacando con espacios”, sostuvo el entrenador del Real Madrid al termino del partido.

Sobre las polémicas: Hay un árbitro y ha ido a ver la jugada y pitó penalti. Nunca hablo de los árbitros y no voy a empezar hoy. Independientemente de esta jugada merecemos esta victoria. Ganamos 1-3 y pudimos marcar más, aunque es verdad que el Barcelona también tuvo ocasiones.

Ronald Koeman: “No entiendo al VAR”

El entrenador del FC Barcelona no pudo ocultar su enojo por la intervención del VAR: “Ha influido mucho. No entiendo el VAR, creo que solo es VAR cuando es contra el Barcelona. Estos agarrones pasan siempre en el área. Llevamos cinco partidos y ninguno nos ha beneficiado. Las tarjetas de Getafe. No nos merecemos perder así”.

“Hemos jugado bien, creado oportunidades. En la segunda parte también hemos estado bien. Es dífícil entender, no nos merecemos perder el partido. Algunas decisiones del árbitro no las he entendido. La decisión ha influido mucho en el resultado final del choque. Hasta el penalti, estábamos bien”, concluyo.

Sergiño Dest completó el partido

¿Hubo falta de Sergio Ramos a Sergiño Dest? 👀✍️⤵️ pic.twitter.com/z2lWNisPVo — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) October 24, 2020

El lateral estadounidense, una de las contrataciones del club catálan estuvo los 90 minutos del Clásico y dejó varias intervenciones interesantes que ilusionan para el futuro.

“Tenemos que estar más finos en las ocasiones. Ahora debemos centrarnos en el partido del miércoles contra la Juventus. Debemos seguir y recuperar el espíritu de equipo”, comentó al final del encuentro.

El análisis de Thibaut Courtois

🗣️ @thibautcourtois: "Son tres puntos importantes. Nos hacía falta un buen partido como el de hoy, defendiendo bien y atacando bien."#ElClásico | #HalaMadrid pic.twitter.com/pev86gvu2P — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2020

El portero belga, una de las grandes figuras del triunfazo del Real Madrid en el Camp Nou, se mostró muy contento con el triunfo: “Son tres puntos importantes. Nos hacía falta un buen partido como el de hoy, defendiendo bien y atacando bien.”

