FC Barcelona vs PSG de Champions League: ¿Cómo ver el Live Stream?

Es febrero mes de Champions League, y este martes 16 de febrero, el FC Barcelona de Ronald Koeman se enfrentará en condición de local, en el Camp Nou, al París Saint-Germain de Mauricio Pochettino, por el partido de ida de los octavos de final de la competición europea más importante a nivel de clubes.

❗ 𝗩𝗨𝗘𝗟𝗩𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 ❗ Y regresa con 4⃣ 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙙𝙖𝙯𝙤𝙨 de ida de octavos de final 🥰 🤔 Cuál no te vas a perder⁉#UCL pic.twitter.com/mibiRRPiOr — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) February 15, 2021

¿Cómo llegan ambos equipos?

Un FC Barcelona bastante animado llega a este duro partido contra los franceses. Los azulgranas, vienen de golear durante el fin de semana, 5-1 al Alavés por La Liga de España, con una gran actuación de su máxima estrella, Leo Messi, quien estuvo en compañía de los más jóvenes. Esta importante victoria significó el partido 12 invicto de los catalanes en competición local, quedando en la tercera posición con 46 puntos.

Se espera que para este importante partido, Ronald Koeman pueda contar con el defensa lateral, Gerard Piqué, quien desde el mes de noviembre del año pasado se encuentra por fuera de los terrenos de juego, debido a una lesión. Pero, quien ha entrado con el equipo, y espera ser incluido por el técnico holandés.

Sin embargo, Koeman no podrá contar con Ronald Araujo, Ansu Fati, Philippe Coutinho y Sergi Roberto, todos por lesiones.

Por su parte, el equipo de Mauricio Pochettino viene de derrotar al Niza 2-1 en el Parque de Los Príncipes, en un partido de la Ligue 1 francesa, sumando un total de tres victorias consecutivas en la competición local, posicionándose en el primer lugar de la tabla de posiciones, con 54 puntos.

Pese a llegar con un buen resultado a enfrentar a los azulgranas en Champions League, los franceses no podrán contar con una de sus estrellas Neymar Jr. por lesión en el abductor, ni con Angel Di María, quien en Copa Francesa, salió lesionado frente a Caen.

El técnico deberá afrontar el partido sin dos de sus “Quatre fantastiques” para este esperado partido, cuatro años después de la remontada lograda por el Barça contra el PSG al ganar por 6-1, después de haber perdido por 4-0 en la ida, en el 2017. Una remontada firmada por el gol de Sergi Roberto y una de las mejores noches de ex azulgrana, Neymar, que esa noche marcó dos goles para los locales.

FC BARCELONA 6-1 PSG | Match highlights—- FC Barcelona on Social Media Subscribe to our official channel youtube.com/subscription_center?add_user=fcbarcelona Site: fcbarcelona.com Facebook: facebook.com/fcbarcelona Instagram: instagram.com Twitter: twitter.com/FCBarcelona Google+: plus.google.com/+FCBarcelona Viber: chats.viber.com/fcbarcelona 2019-03-08T10:11:40Z

Posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergiño Dest, Lenglet, Umtiti, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Leo Messi y Griezmann.

PSG: Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa; Herrera, Verratti; Kean, Mbappé, Sarabia y Mauro Icardi.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. PSG?

El encuentro será el día martes 16 de febrero a las 15:00 horas del Este, 12:00 horas del pacífico, 14:00 p.m. hora del centro y 13:00 p.m. en Los Ángeles. Horario de Estados Unidos.

¿Cómo ver el partido?

El partido por Champions League entre el Barcelona y el París Saint-Germain será transmitido en vivo en Estados Unidos por medio de las siguientes señales: TUDNxtra, Univision, TUDN USA, TUDN App, ZonaFutbol, CBS All Access, Univision NOW, CBS Sports Network y TUDN.com, de acuerdo a Live Soccer TV.

