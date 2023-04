La millonaria oferta del Barcelona para convencer a Leo Messi

Medios españoles difundieron los detalles de la oferta que el FC Barcelona le hará a Lionel Messi para convencerlo de que regrese.

El diario Sport, uno de los periódicos deportivos más prestigiosos de Europa, publicó este miércoles un informe sobre el caso. “La oferta del Barça a Messi“, lleva por título el diario catalán.

Impacto mundial: difundieron la oferta que el Barcelona le haría a Lionel Messi para cerrar su retorno https://t.co/5tV6ZGCJzc — Infobae América (@infobaeamerica) April 19, 2023

En la nota se asegura que el club Blaugrana ya inició contactos con Jorge Messi, padre y representante del futbolista argentino. El Barcelona le habría ofrecido a Messi un contrato de un año por 25 millones de dólares anuales. Además, existe una cláusula para renovación por una temporada más.

El año extra que Barcelona le ofrece a Messi tiene como objetivo que el jugador participe activamente en el aniversario 125 del club, a celebrarse a fines del 2024.

🔵🔴 El Barça presentará en breve a LaLiga su propuesta para Messi 💣 El club azulgrana enviará a la patronal su oferta a Leo para que la valide ✍️@sergisoleMD https://t.co/WZmwPGVvUh — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 20, 2023

El contrato de Messi con Paris Saint Germain vence el próximo 30 de junio. El último reporte de la prensa francesa indicó que las negociaciones están estancadas y que el club francés no es “optimista” sobre la continuidad del mejor futbolista del mundo.

Problemas económicos para el FC Barcelona

Antes de contratar a Lionel Messi, el FC Barcelona deberá rendirle cuentas a LaLiga de España. Es que el club catalán está en infracción: debe 200 millones de dólares como consecuencia de haber infringido las normas salariales de la competición.

Difundieron la millonaria oferta que el Barcelona le ofrecería a Lionel Messi regrese al club https://t.co/fBz3LBXg35 — A24.com (@A24COM) April 20, 2023

Por ello, el presidente Culé Joan Laporta deberá trabajar arduamente para presentar un plan de viabilidad y que LaLiga permita la inscripción del salario que cobraría Lionel Messi en su segundo ciclo en el Camp Nou.

“Hoy no pueden inscribir a Messi, pero ojalá lo consiga. Queda mucho tiempo. Estamos pendiente de un plan de viabilidad, puede vender jugadores. Hoy está difícil. Ojalá, como Liga, el Barça haga los movimientos necesarios para que venga Messi, pero no cambiaremos ninguna norma para que puedan fichar a Messi. Es lo que esperamos. Me gustaría que Messi jugase en esta competición”, dijo días atrás Javier Tebas, presidente del FC Barcelona.

El plan del Barcelona

El Barcelona intentará vender un porcentaje de la productora Barsa Studios a un grupo empresario de producción de contenidos (Orpehus Media). El club estima que esa venta, que rondaría en el 24% de la productora, le deparará 100 millones de dólares.

Otra previsión que hace el club es el aumento de ingresos en caso de que Leo Messi decidiera volver. Indumentaria, tickets para el museo y los tours y paga por partidos amistosos en el extranjero.

Una contra que tendrá el FC Barcelona será la venta de entradas para los partidos. A partir de la próxima temporada, el equipo de Xavi Hernández hará de local en el Estadio Olímpico de Montjuic por remodelaciones en el Camp Nou.

Ese escenario tiene capacidad para 55 mil personas, muchas menos que el Camp Nou. De modo que solo podrían ingresar los abonados del club y el remanente disponible para turismo sería muy acotado.

