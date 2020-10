Tras la salida de Luis Suárez, el Barça anunció quién usará el número 9

El FC Barcelona confirmó este martes sus nuevos dorsales para la temporada 2020-21 luego del cierre del mercado de fichajes de verano.

En esta, hay algunos cambios interesantes. Una de las modificaciones más grandes es que Martin Braithwaite heredó la emblemática camiseta número 9, la cual usaba Luis Suárez, quien se marchó al Atlético de Madrid.

Por otra parte, el mediocampista Riqui Puig, promesa y estrella del club, quien forma parte oficialmente de la plantilla del primer equipo, utilizará el número 12, mientras que el defensa Ronald Araujo quien viene desde el Barcelona B se hará cargo del número 4, el dorsal que utilizaba Ivan Rakitic.

Así ha quedado el equipo completo:

Our 2020/21 first team squad numbers are set! 💪🔵🔴 pic.twitter.com/MeFcJPDyN8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 6, 2020