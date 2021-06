El Barça tomará medidas decisivas sobre Dembelé

Según los informes, el FC Barcelona está dispuesto a tomar medidas drásticas sobre Ousmane Dembélé si el francés no firma un nuevo contrato como renovación este verano.

El acuerdo actual de Dembélé expira en el año 2022 y el Barça quiere renovarlo, pero buscará venderlo si no acepta los términos. Si no se puede encontrar un comprador este verano, los catalanes también están dispuestos a mantener a Dembélé en las gradas la próxima temporada, según Rubén Uria de Goal.

El Barça se ha frustrado con los agentes de Dembélé y se está “quedando sin paciencia” con el delantero. El club ha dejado claro que si el joven de 24 años quiere quedarse debe aceptar una “disminución significativa de su salario fijo”.

Dembélé se encuentra actualmente con la selección de Francia para disputar la Eurocopa, y el Barça le permitirá tomar una decisión hasta el final del torneo para renovar su contrato. El club aún no ha recibido ninguna oferta aceptable por Dembélé, pero lo pondrá a la venta si el jugador no renueva.

El Barcelona, ¿preocupado por Dembélé?

Al Barcelona también le preocupa la renuencia de Dembélé a discutir un nuevo acuerdo y los continuos retrasos en las negociaciones, según Roger Torelló de Mundo Deportivo. Los catalanes sospechan que es una estrategia y creen que puede tener un acuerdo para unirse a otro club en una transferencia gratuita en 2022-23.

Dembélé ha hablado brevemente sobre su futuro desde el final de la temporada con el Barcelona, pero afirmó en una entrevista con L’Equipe que ninguna de las partes tiene prisa por cerrar un trato.

“No lo sé, ya veremos. Nos reuniremos con la gerencia”, dijo. “No tengo prisa y ellos tampoco, ya veremos qué pasa. Estoy totalmente concentrado en la Euro, luego me iré de vacaciones. Ha sido una temporada larga”.

Dembélé concentrado con Francia

Dembélé estará en el escaparate durante el verano después de ser llamado a la escuadra de Francia para el Campeonato de Europa. La estrella del Barcelona es parte de una plantilla muy fuerte que incluye a sus compañeros Antoine Griezmann y Clement Lenglet y estrellas como Kylian Mbappé, Paul Pogba y N’Golo Kante.

El delantero del Barcelona no tiene garantizado un lugar en el once inicial, pero sí anotó después de salir del banco en un amistoso de preparación contra Gales el 2 de junio. El entrenador Didier Deschamps tiene muchas opciones de ataque, pero Dembélé aún espera generar una impacto en el torneo.

Si Dembélé logra brillar para Les Bleus, entonces podría tentar a los clubes a hacer una oferta por el delantero este verano. El tiempo del francés en Barcelona se ha visto ensombrecido por las lesiones, pero logró hacer caso omiso de sus problemas de lesiones en 2020-21 y participó en 44 partidos en todas las competiciones.

Es posible que el Barça no quiera perder al talentoso delantero, pero puede que tenga pocas opciones de buscar una venta si no pone la pluma sobre el papel al firmar un nuevo contrato. Los catalanes con problemas de liquidez ciertamente no pueden permitirse correr el riesgo de ver a Dembélé marcharse gratis cuando su contrato expire en 2022.

