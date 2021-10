El Barça pierde ante el Rayo: se intensifica la presión sobre Koeman

A los aficionados del FC Barcelona se les ha ofrecido una actualización emocionante sobre el futuro de Xavi Hernández después de la decepcionante derrota por 1-0 del miércoles por la noche ante el Rayo Vallecano en La Liga.

La última derrota del equipo seguramente traerá una nueva presión sobre Ronald Koeman con el Barça en el noveno lugar de la tabla en España y habiendo perdido tres de sus últimos cuatro partidos de liga.

A Xavi se le vincula habitualmente con un regreso al Camp Nou y el periodista Julio Maldonado ha ofrecido a Cope una actualización. Explicó: “Sé que Xavi está esperando la llamada de Laporta. Está decidido a venir”.

La leyenda del Barcelona ha admitido abiertamente que ha rechazado acercamientos del Barcelona en el pasado porque no era el momento adecuado. Sin embargo, el excentrocampista, que actualmente está a cargo del Al Sadd de Qatar, parece haber suavizado su postura.

Xavi dijo a los periodistas en junio de 2021 que ahora se siente “listo” para hacerse cargo de su antiguo club, según informó ESPN. Dio un paso más a principios de octubre cuando dijo a TVE que está abierto a ofertas, según informa Mundo Deportivo.

Explicó, “Cualquier oferta que llegue será valorada y decidida. No sé qué pasará en el futuro, pero estoy abierto a todas las posibilidades”.

El contrato de Koeman en el Barcelona se extiende hasta final de temporada y ha sido respaldado recientemente por el presidente Joan Laporta. Sin embargo, queda por ver cuánto tiempo pasará antes de que se agote la paciencia de Laporta.

No cabe duda de que nombrar a Xavi sería una jugada popular de Laporta. El centrocampista disfrutó de una fenomenal carrera como jugador con los catalanes y ya está logrando éxitos en su primer rol de entrenador en Qatar.

Xavi solo ha estado al mando desde 2019, pero acaba de obtener el séptimo título de su carrera como técnico con Al-Sadd, superando al Al Rayyan para ganar la Copa Amir en los penaltis tras un empate 1-1.

📸 Glimpses of the post-match celebrations as @AlsaddSC are crowned champions of the 49th #AmirCup 🏆

Congratulations! 👏pic.twitter.com/CfXfxJuVsL

— Qatar Football Association (@QFA_EN) October 22, 2021