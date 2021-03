El Barça pierde dos jugadores clave para la eliminatoria ante el PSG

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, no contará con los centrales Gerard Piqué y Ronald Araujo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones del miércoles ante el Paris Saint-Germain en el estadio Parc des Princes.

Ambos jugadores están lesionados y no fueron incluidos en la lista de 22 jugadores del holandés para el viaje a Francia. Los catalanes llegan a este partido 4-1 abajo en el marcador, después del partido de ida en el Camp Nou.

Los únicos centrales en forma que tiene Koeman son Oscar Mingueza, Clement Lenglet y Samuel Umtiti. El holandés ha cambiado a una formación 3-5-2 en los últimos partidos, que le ha dado las victorias ante Sevilla por la Copa del Rey y La Liga y ante el Osasuna, pero queda por ver si mantendrá este sistema ante el PSG.

Piqué regresó en febrero, luego de un descanso de tres meses, pero sufrió una nueva lesión en la rodilla en la remontada por la Copa del Rey ante el Sevilla. Araujo sigue luchando con un problema en el tobillo, pero está cerca de regresar y se entrenó el martes por la mañana.

Koeman habló sobre la lesión de Araujo

La ausencia de Piqué y Araujo es un golpe más para las ya escasas esperanzas del Barça de remontar y progresar en la competición. Araujo es el central más rápido del Barça y habría sido una opción útil ante la estrella del PSG, Kylian Mbappé.

Araujo se lesionó de un esguince de tobillo en la victoria de la Liga sobre el Sevilla, y Koeman dijo en una conferencia de prensa previa al partido que el uruguayo podría regresar el próximo partido del Barça contra Huesca en La Liga el lunes.

“Hemos hablado, hablamos con Ronald en las últimas sesiones de entrenamiento y creo que tal vez forzamos su regreso demasiado pronto y no queremos volver a cometer el mismo error”, dijo. “Queremos que entrene con el equipo y, si todo va bien, podría estar disponible para el lunes”.

También se le preguntó a Koeman si se mantendría con la formación 3-5-2, pero no reveló nada. Él respondió: “Tengo un XI inicial en mi mente. Lo hemos hablado, analizado el primer partido, hablado con los jugadores. Tendremos una última charla mañana, pero creo que con estos jugadores podemos jugar con cualquier sistema “.

Neymar y Kean ausentes con el PSG

El PSG también tiene problemas debido a las lesiones. La ex estrella del Barcelona, ​​Neymar, se perdió el partido de ida por una lesión en el aductor y también se quedará fuera de la vuelta a pesar de volver a los entrenamientos.

El club confirmó la noticia en una actualización médica en la web del PSG. Moise Kean, quien anotó el cuarto gol del PSG en el partido de ida, también está fuera, ya que continúa aislado después de dar positivo por Covid-19.

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong habló sobre la ausencia de Neymar en la rueda de prensa previa al partido y admitió que su ausencia beneficiaría al Barcelona.

“Para mí, Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo, así que cuando no está disponible para jugar, para nosotros es un poco mejor. No sé exactamente cómo describirlo, pero cuando él no está, es un poco más fácil”.

Los ganadores de la eliminatoria del miércoles pasarán a los cuartos de final de la competición y el sorteo tendrá lugar el viernes 19 de marzo de 2021.

