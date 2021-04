Barcelona confirma que Philippe Coutinho fue operado: ¿Cuándo regresará?

El FC Barcelona confirmó el lunes que Philippe Coutinho ha sido sometido a una nueva cirugía de rodilla en Brasil, a causa de un quiste meniscal, y sigue fuera de acción. El club no ha ofrecido un cronograma de cuándo se espera que regrese el delantero.

El club confirmó hace una semana que Coutinho había regresado a su tierra natal “para recibir tratamiento médico” por su lesión de rodilla. Según Daniel Mundim de Globo, Coutinho necesitaba una “nueva artroscopia” en su rodilla izquierda en Belo Horizonte.

El joven de 28 años se sometió inicialmente a una cirugía en enero pasado, y luego tuvo una nueva intervención en Qatar. Posteriormente se le diagnosticó un quiste meniscal que requirió una nueva operación.

Coutinho no juega para el Barcelona desde diciembre pasado, debido a sus problemas de lesiones y parece que su campaña 2020-21 ha terminado, ya que a los gigantes catalanes les quedan solo nueve partidos de La Liga por jugar.

Philippe Coutinho – All Goals & Assists 2019/20 So FarWatch all of Philippe Coutinho's goals & assists in this season so far! ► Sub now: redirect.bundesliga.com/_bwCS He is the shining star of the FC Bayern München squad in the 2019-20 Bundesliga season – Philippe Coutinho! The little magician came with big hopes from FC Barcelona and hasn't let us down. He pulled out fantastic… 2020-01-11T23:00:10Z

El delantero aún podría estar en forma a tiempo para la Copa América en el verano. El torneo se llevará a cabo en Argentina y Colombia, y está programado para comenzar el 13 de junio.

¿Se acabó la carrera de Coutinho en el Barcelona?

La noticia de que Coutinho requirió una nueva operación será un golpe para el brasileño, que comenzó la temporada de manera brillante para el equipo de Ronald Koeman, después de regresar de un préstamo de una temporada con el Bayern Munich.

Sin embargo, ahora parece que el ex jugador del Liverpool ya jugó su último partido con el Barcelona. Persiste la especulación de que se moverá en el verano, ya que los gigantes catalanes buscan deshacerse de algunos jugadores debido a las presiones financieras.

Se dice que el Barcelona considera urgente la venta de Coutinho para recortar la masa salarial. El brasileño es uno de los que más gana en el equipo, y solo Lionel Messi y Antoine Griezmann ganan más, según Lluis Miguelsanz de Sport.

El informe también señala que el Barça todavía le debe varias cuotas al Liverpool, ex club de Coutinho, por lo que estaría dispuesto a venderlo, incluso con una gran pérdida, para proporcionar una liquidez significativa a corto plazo.

El Barça estará ansioso por que Coutinho vuelva a estar en plena forma y participe en la Copa América de Brasil, donde algunas actuaciones sólidas podrían despertar el interés de los clubes y atraer compradores potenciales.

Otro problema de rodilla para el Barcelona

Es posible que Coutinho no sea el único jugador que se recupera de una cirugía de rodilla en el Barcelona en las últimas semanas de la temporada. El joven delantero Ansu Fati, que ha estado fuera desde noviembre, también puede pasar por el quirófano antes del final de la campaña 2020-21.

El joven de 18 años ha sufrido varios contratiempos en su recuperación de la lesión, lo que puede significar que necesite otra operación antes de poder volver a la acción con éxito, según Javi Miguel de AS.

Fati se ha abierto sobre sus problemas de lesiones recientemente con una publicación en Instagram. El joven internacional español escribió sobre cómo está viviendo una “situación similar” a cuando se vio obligado a dejar el juego durante un año, a los 13 años, por una fractura de doble pierna.

El joven parece que se unirá a Coutinho para pasar el resto de la temporada al margen. Sin embargo, a diferencia del brasileño, parece tener un futuro brillante en el Camp Nou y se espera que juegue un papel importante cuando finalmente vuelva a estar en plena forma.

Esta es la versión original de Heavy.