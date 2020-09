El Barcelona cerca de fichar a uno de sus grandes deseos en el mercado de pases ¿de quién se trata?

La llegada de Sergiño Dest al Barça parece estar más cerca que nunca. Y es que el lateral podría haber disputado sus últimos minutos como jugador del gigante neerlandés tras la victoria de su equipo ante el Vitesse por 2-1.

Según informa la cadena RAC1, el estadounidense se despidió de sus compañeros al término del encuentro del Ajax y mañana mismo viajará a Barcelona para cerrar la negociación. Ellos habían mencionado hace unos días atrás que había acuerdo entre todos para que el lateral llegase a la Ciudad Condal en los próximos días.

De acuerdo a fuentes allegadas a Ahora Mismo han informado que el jugador llegará al Barcelona entre domingo y lunes. Hay algunos detalles personales que faltan para finalizar, pero esto se formalizará en los próximos días. Ya han dicho que por €20 millones además de algunos bonos que se incluirán en su contrato.

Esta información ha sido corroborada por el diario VI en el cual ellos especificaron el tema de las bonificaciones añadidas.

Na 38 officiële duels voor de hoofdmacht van Ajax heeft Sergino Dest (19) zijn transfer te pakken. Gisterenavond kwam hij tegen Vitesse voor de laatste keer in actie voor de Amsterdammers. Volgende halte: Barcelona… #Ajax pic.twitter.com/yykaBdx6KX — Freek Jansen (@Freek_JansenVI) September 26, 2020

El abogado de Dest ya estuvo en Barcelona el pasado martes para comenzar a finalizar las negociaciones. Esto y la cesión de Semedo al Wolverhampton o Fulham había dado el aliciente necesario para finalizar las negociaciones de la mejor manera posible.

Sergino Dest is so Fun to Watch…My man is moving to Barca or Bayern soon so I figured I'd throw this up. Sooo fun. My Twitter: https:///twitter.com/usmntvideos My Patreon: https://patreon.com/usmntvideos 2020-09-22T23:37:37Z

El jugador ya mencionó que su deseo es jugar en el cuadro catalán con Koeman y posiblemente con su compañero de selecciones juveniles en Estados Unidos, Konrad de la Fuente. En este caso prefirió al Barça por encima de Bayern. El jugador era una de la opciones que buscaba el técnico Hans-Dieter Flick para esta temporada.

El Barcelona y el Ajax siempre han tenido unas relaciones muy fluidas a nivel institucional, y durante los últimos días habían estado hablando sobre los pactos de pago por el jugador norteamericano.

El Ajax quiere un pago mientras el Barça buscar aplazar la mayor parte de la cantidad para que tenga el menor impacto posible a sus arcas y a la misma vez poder generar dinero ya que el coronavirus dejó diezmadas las finanzas del club.

En todo caso, el Ajax ya considera que su joven jugador ya está con la cabeza en Barcelona porque quiere irse lo más rápido posible. Este sábado, la televisión neerlandesa NOS informó que la decisión del traspaso de Sergiño Dest se comunicará en breve, entre este domingo y el lunes. Ayer, en una nueva muestra más de que su salida del club de Amsterdam está muy cercana, Dest volvió a ser suplente en el partido de la Eredivisie ante el Vitesse.