El Barça, con la camiseta de la ‘senyera’ en Madrid

El FC Barcelona lucirá su camiseta amarilla y roja ‘Senyera’ para el gran choque de La Liga del sábado contra el Atlético de Madrid en el Estadio Wanda Metropolitano.

Los catalanes han desvelado tres nuevas equipaciones para la temporada 2020-21 hasta ahora, pero ahora lucirán la cuarta camiseta de la temporada pasada para el partido contra el equipo de Diego Simeone.

El Barcelona vistió la misma equipación en su último viaje al Atlético de Madrid en La Liga en 2019 y disfrutó de un buen resultado. Lionel Messi anotó un brillante gol a falta de cuatro minutos del tiempo reglamentario para enviar a los visitantes a casa con los tres puntos.

El Barça se llega al partido en busca de una victoria para aumentar sus esperanzas por el título. El equipo de Ronald Koeman comienza el fin de semana en el octavo lugar de la tabla. Ya está a 6 puntos del Atlético, pero puede reducir a la mitad ese déficit con una victoria.

Los visitantes tienen un récord muy fuerte a la hora de enfrentarse a los rojiblancos en la máxima categoría española. El Barça no ha perdido en sus últimos 20 encuentros ante el Atleti, ganando 14 y empatando 6 ante los rojiblancos, según Sport.

De hecho, el entrenador del Atleti, Diego Simeone, nunca ha logrado vencer al Barcelona en La Liga. Sin embargo, ha tenido algún éxito reciente sobre los catalanes. El conjunto de Simeone venció al Barça en la Supercopa de España en enero, una derrota que supuso el final para el entonces técnico Ernesto Valverde.

El Atleti llega con bajas claves

El Atlético está en muy buena forma de cara al partido. Es el único equipo invicto que queda en la máxima categoría española y también cuenta con el mejor récord defensivo con solo dos goles encajados.

Sin embargo, Simeone se quedará sin algunos jugadores clave para el partido. El delantero Luis Suárez se pierde el reencuentro con su ex equipo luego de dar positivo por Covid-19 mientras estaba de servicio internacional con la Selección de Uruguay.

El mediocampista Lucas Torreira también dio positivo y no participará, mientras que el mediocampista mexicano Héctor Herrera está fuera de juego por lesión, según informó Goal.

El portero del Atlético Jan Oblak está disponible y le ha dicho a Marca cómo debe de jugar su equipo si quiere infligir una tercera derrota en La Liga en la temporada a Lionel Messi y compañía.

Tenemos que jugar con la máxima intensidad. La clave contra el Barcelona es defender bien y luego ser aún mejor en ataque. Estos son los partidos en los que siempre sueñas jugar. Estoy feliz de estar en el campo y jugar partidos como este contra el Barcelona. Es un gran equipo con grandes jugadores, pero creo que estamos preparados para este desafío, simplemente tenemos que enfocarnos en hacer nuestro trabajo, espero que nos traigamos el resultado que estamos buscando.

El Barça se impuso por 5-2 al Real Betis la última vez, pero ha tenido poco tiempo para prepararse para el partido del sábado. La mayoría del equipo de Koeman ha estado fuera por servicio internacional durante las últimas dos semanas y solo regresó a los entrenamientos el jueves por la noche.

Messi, Miralem Pjanic y Frenkie de Jong no participaron en la sesión del jueves, con el permiso de Koeman, por sus compromisos internacionales, según ha informado AS. Por lo tanto, el trío solo tendrá una sesión de entrenamiento antes del gran partido del sábado.

