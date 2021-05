La atrevida decisión de los Cowboys con Leighton Vander Esch ¿qué pasó?

El lunes es la fecha límite NFL para decidir en los quintos a˜õs opcionales en las selecciones del 2018 y los Dallas Cowboys han decidio sobre el futuro de Leighton Vander Esch.

Los Cowboys le informaron al veterano apoyador que no harán uso de su año de opción “por la incetridumbre en el tope salarial,” esto lo reportó Jane Slater de NFL Network, añadiendo que el equipo espera poder firmar a Vander Esch a una extensión antes que termine su contrato de novato en el 2022.

Michael Gehlken del Dallas Morning News fue el primero en reportar sobre la decisión de Dallas.

Barring a surprise, Cowboys won’t place the fifth-year option Monday on LB Leighton Vander Esch. Option or no option, he needs to be at his best in 2021. https://t.co/UK1Y3fKTeR

