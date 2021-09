Atlético San Luis vs Tigres: Hora y Cómo ver el Live Stream

Atlético San Luis recibe al Tigres el miércoles en el Estadio Alfonso Lastras en San Luis Potosí. Con cinco fechas restantes, San Luis está preparado para dar otro paso que le asegure un lugar en la Liguilla, mientras que Tigres sigue luchando bajo el liderazgo de Miguel Herrera.

La previa de Atlético San Luis vs Tigres

Atlético San Luis es uno de los equipos que impresionó muchísimo y que gracias a su desempeño se encuentra en posición de avanzar un paso más hacia la liguilla. Su victoria contra el Toluca la semana pasada los ha dejado en carrera por uno de los cuatro lugares de los cuartos de final.

Con tres empates en sus últimos partidos y esforzándose mucho por generar chances de gol, Tigres se encuentra solo tres puntos debajo de su oponente de esta semana y una victoria los llevaría a una posición similar a la que se encuentra San Luis.

El equipo de Marcelo Méndez es hoy por hoy la sorpresa del torneo luego de haber terminado anteúltimo el torneo pasado y teniendo que pagar una multa de seis millones de dólares a cambio de permanecer el la primera división del fútbol mexicano.

Germán Berterame será su camino al éxito. Su presente es increíble: anotó siete goles en los últimos cuatro partidos y está en la cima de la tabla de goleadores de la liga.

Tigres tiene una de las nóminas más caras de todo el fútbol mexicano, pero eso no le ha servido para alcanzar el éxito bajo el mando de su nuevo entrenador Miguel Herrera. Para Tigres, el empate contra Pumas los tiene en una situación inestable. Herrera fue abucheado por los fanáticos de Tigres ya que el equipo de Nuevo León lleva cuatro partidos sin ganar, incluyendo una derrota en el Clásico Regio contra Monterrey.

La práctica del lunes llegó a los titulares por no haber incluido a André-Pierre Gignac, Carlos Salcedo y Florian Thauvin. Los tres decidieron permanecer en la sala de entrenamiento para tratarse por unos golpes. Aunque todo parece indicar que Thauvin no estará listo para el partido, la situación de Gignac y Salcedo aún genera dudas.

Alineación probable de Atlético San Luis: Marcelo Barovero; José Lozano, Leonardo Coelho, Unai Bilbao, Jair Días; Ricardo Chávez, Javier Güemez (C), Juan Sanabria, Juan Castro;Andrés Vombergar, Germán Berterame

Alineación probable de Tigres: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Diego Reyes, Javier Aquino; Rafael De Souza, Guido Pizarro, Javier Aquino, Raymundo Fulgencio; André-Pierre Gignac, Luis Quiñones

Historial: partidos anteriores: 20 / Victorias de Atlético San Luis: 5 (17 goles) Tigres: 8 (19 goles) / Empates: 7