Atalanta vs Real Madrid de Champions League: ¿Cómo ver el Live Stream?

Otra semana más de febrero, el mes oficial de la Champions League, y este miércoles 24 de febrero, el Atalanta y el Real Madrid se enfrentarán en el Estadio Atleti Azzurri d’Italia, en donde los de Bérgamo recibirán a los dirigidos por Zinedine Zidane, por el partido de ida de los octavos de final de la competición europea más importante a nivel de clubes.

El Atalanta de Gian Piero Gasperini, llega a este partido con la moral arriba, luego de que el fin de semana pasado goleara 4-2 al Nápoles por la competición local de Italia. Un partido en donde la dupla de colombianos, Duván Zapara y Luis Fernando Murial funcionaron bastante bien para el técnico. Ambos jugados respondieron, uno con una asistencia y el otro con un grito de gol, que dejó a los de Bérgamo entre los mejores cinco equipos en la tabla de clasificación, con 43 puntos.

Zapata alcanzó los nueves goles en Serie A de Italia y Luis Fernando Muriel consiguió su decimocuarto gol en el campeonato y el número 17 en la campaña, siendo el máximo goleador de Atalanta, de acuerdo a AS.

Ahora en Champions, tendrán que superar al Madrid de Zidane, equipo al cual la Liga de Campeones se le da bastante bien, y por ello han conseguido 13 ‘Orejonas’ en toda su historia. Aunque los dirigidos por el francés vienen con varias bajas, el técnico Gasperini no subestima su duro rival.

“Nunca pensé que el Madrid es vulnerable. En ‘Champions’ se transforma, por ejemplo en Milán contra el Inter hicieron un partido de grandísima calidad y personalidad. No creo mucho en las ausencias. Es un equipo más humilde, algo que supone una calidad”, afirmó Gasperini en la rueda de prensa, en declaraciones recogidas por Gol Caracol.

Il Real a #BergAMO! 🌟⚽️ The Blancos come to Bergamo!

⠀

🇪🇺 @ChampionsLeague – RO16 – 1st leg

🆚 @realmadrid

🏠 #GewissStadium

⌚️ 24.02.2021 – 21.00 CET

📲 #AtalantaReal #GoAtalantaGo ⚫️🔵 #ForzaAtalanta pic.twitter.com/8sOg7pu9ar

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 23, 2021