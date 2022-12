Argentina le gana a Francia en el Mundial 2022: Los campeones rompen en llanto

Argentina levanta la Copa Mundial 2022. Este domingo 18 de diciembre de 2022, Argentina se convirtió en el campeón del mundo tras enfrentar a Francia 3-3 y 4-2 en penales. “Gracias infinitas capitán”, agradeció la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “A usted [Messi], al equipo y al cuerpo técnico, por la enorme alegría que le han regalado al pueblo argentino. Y un saludo especial después de su maradoniano “andá pa’allá bobo”, con el que se ganó definitivamente el corazón de los y las argentinas”.

La emoción fue tan grande que los campeones no pudieron contener las lagrimas, entre ellos Lionel Scaloni, Rodrigo de Paul y Dibu Martinez.

“Es un momento para disfrutar”, dice Lionel Scaloni en entrevista minutos después de la victoria. “Hemos estado en las malas y en las buenas…El haber estado en la cima como estamos ahora es algo único”. Cuando le preguntan a quién le dedica esta victoria, Scaloni está a punto de contestar pero rompe en llanto diciendo: “Si mi papá me está viendo, creo que si y mi mamá…ellos me han dado una manera de entender de nunca bajar los brazos y de no ir encontra de nadie y seguir siempre para adelante”. Abajo puede ver el momento.

Dibu Martínez tampoco pudo contener las lagrimas de la emoción. “Hice lo mío, lo que soñé”, dijo mientras contaba paso a paso lo que vivió en su encuentro contra Francia. “No pudo haber un mundial que lo haya soñado tanto como este”. Abajo puedes ver el emotivo momento.

Lionel Messi se vio muy emocionado durante una entrevista minutos después de la victoria. “Una vez dije que Dios me la iba a regalar y presentía que era esta que se estaba dando”, dijo en entrevista con Futbol Por Minuto. “Sufrimos un montón pero lo conseguimos”. Abajo puedes ver toda la entrevista.

Mira la entrevista de Enzo Fernández en Futbol por Minuto.

Mira los mejores momentos de la Copa Mundial 2022.

