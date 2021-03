Árbitro en europa es suspendido por el resto de la temporada ¿cuál fue la razón?

El ábrito rumano Sebastian Coltescu, finalmente supo su cómo terminó uno de los momentos más oscuros de su carrera profesional el lunes. El oficial que sirvió cuarto árbitro en el partido de la Fase de Grupos de la Champions League entre el PSG y el Istanbul Basaksehir fue suspendido por el incidente racista ocurrido el pasado 8 de diciembre.

Una semana más tarde, los dos involucrados terminaron haciendo las paces y siguieron con sus respectivos caminos. Pero el tema fue más allá de solamente pedir perdón. Por causa de este incidente, los dos equipos se fueron de la cancha y el partido se postergó hasta el día siguiente.

La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA inhabilitó por conducta inapropiada hasta el 30 de junio del 2021 al árbitro al informarlo de manera oficial en sus redes sociales.

La UEFA confirmó este lunes la sanción al árbitro rumano por “conducta inapropiada“, pero no por racismo. El razonamiento detrás de esta decisión se basa en el infringimiento del artículo 11.1 del Reglamento Disciplinario como también el 6.1 de las Condiciones Generales para Árbitros (la obligación de comportarse de forma adecuada).

Donde la comisión dice que no hubo una violación de regla es en el artículo 14 del primero oficial en relacíon al racismo y otro tipo de comportamiento discriminatorio.

Sovre también recibió un castigo

Por los mismos motivos la comisión disciplinaria de la UEFA también amonestó al árbitro rumano Octavian Sovre, que actuó como asistente en dicho encuentro, que se interrumpió a los 13 minutos y se reanudó al día siguiente con otro equipo arbitral.

Tanto Coltescu como Sovre tendrán que asistir a un programa educativo antes del 30 de junio de este año bajo las condiciones determinadas por el comité arbitral de la máxima entidad del deporte en el continente europeo.

“En el contexto internacional, el uso correcto del lenguaje es esencial para evitar situaciones como las ocurridas en el partido mencionado“, señaló el organismo.

Suspensión para Webó

En lo que se refiere al asistente Pierre Webo, este vio tarjeta roja en el choque, y la comisión disciplinaria le impuso un partido de sanción por conducta antideportiva.

Esa sanción se cumpliría en la próxima participación del asistente ya sea con el cuadro turco o en otro equipo. Por ahora se ve dudoso en base a su actual pelea por evitar el descenso en la liga de ese país.

