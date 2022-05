Apoyador de los Patriots sabía que Mac Jones era “especial” antes de su llegada

El mariscal Mac Jones tuvo un gran comienzo en su carrera en la NFL y un miembro actual de los New England Patriots lo vio venir hace muchos años.

El linebacker, Mack Wilson, se reunió con los medios por primera vez desde que fue traspasado a los Patriots. New England adquirió a Wilson de los Cleveland Browns a cambio de Chase Winovich.

Si bien tiene algunos nuevos compañeros de equipo con los que familiarizarse, Wilson ya está bastante familiarizado con un jugador. Jones y Wilson jugaron en Alabama al mismo tiempo. Mientras Wilson obtenía tiempo de juego, Jones apenas era tenido como mariscal de campo del equipo en el que actuaba en el equipo suplente.

En una conferencia de prensa introductoria con los medios, Wilson declaró que sabía que Jones iba a ser especial, incluso cuando no tenía minutos de juego.

“Le digo a mucha gente que conocí a Mac cuando era un muy joven”, dijo el linebacker en su videoconferencia introductoria, “y solo ver cuánto creció como persona y como jugador, me sorprendió. Porque mientras crecía, y obviamente cuando estábamos en la universidad, les decía a todos en casa, a amigos y a familiares que Mac Jones iba a ser especial.

“Y muchos no me creyeron. Incluso algunos de los muchachos en nuestro equipo no me creyeron. Simplemente vi algo en él. Él mismo te lo dirá: acabo de ver algo en él que me hizo pensar: ‘Oye, este muchacho va a ser especial’.”

Wilson también dijo que Jones parecía que pertenecía a Alabama.

“Era fanfarrón”, dijo Wilson. “Muchos muchachos llegan como estudiantes de primer año todos tensos y cosas así. Mac simplemente era fanfarrón, y eso es algo que me llamó la atención. Hizo algunas jugadas importantes. Hizo algunos lanzamientos geniales. Incluso cuando tenía que evitar ser capturado, lo hacía con estilo. Fueron pequeñas cosas pequeñas diferentes que me hicieron decir, ‘Oye, me gusta Mac. Él va a ser bueno´. Creí en ello y, obviamente, se está haciendo realidad”.

Wilson tuvo sus momentos

Si bien Wilson habló muy bien de Jones, eso no significa que no tuvo éxito frente él en la práctica en Alabama. El apoyador pudo interceptar a Jones varias veces mientras estaba en la universidad.

“Aunque lo intercepté un par de veces en las prácticas, siempre le decía que siguiera trabajando, que fuera paciente y que su momento llegaría”, dijo Wilson. “Eso es lo que hizo y, obviamente, el resto es historia. Ahora espera con ansias su segundo año aquí, y no puedo esperar a ver cómo se desarrolla su juego y cómo pasa al siguiente nivel”.

Wilson ahora buscará causar algunas pérdidas de balón para darle a Jones y los Patriots el balón en la ofensiva. Después de tenerla difícil con los Browns, Wilson buscará revivir su carrera en la NFL en New England.

En tres temporadas, Wilson registró 163 tacleadas, una captura, una intercepción y un balón suelto forzado.

La segunda temporada de Jones

Jones también buscará mejorar en su segunda temporada en New England. Si bien tuvo una temporada de novato impresionante, el segundo año es crucial para los mariscales de campo.

Jones lanzó para 3,801 yardas, 22 touchdowns y 13 intercepciones en su año de novato. El mariscal de campo también fue al Pro Bowl gracias a su actuación en 2021.

El mariscal de campo de los Patriots tendrá algunas armas nuevas para lanzar esta temporada. El principal es DeVante Parker , que fue adquirido New England a través de un intercambio con los Miami Dolphins. Siendo el único receptor de los Patriots que ha superado las 1,000 yardas en una temporada, Jones y Parker tienen la capacidad de generar grandes números.

Entonces, si bien los fanáticos de los Patriots recién comenzaron a ver cuán especial es Jones, Wilson sabía que Jones era un jugador especial desde hace bastante tiempo.

