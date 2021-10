Antonio Brown le envía mensaje a Richard Sherman: ¿Qu´

Los Tampa Bay Buccaneers publicaron los mejores audios del campo de juego de la victoria del equipo sobre los New England Patriots en la semana cuatro, y queda claro que Antonio Brown quiere facilitarle la transición a Richard Sherman. Brown sabe lo que es sumarse a un candidato en medio de la temporada, y el receptor motivó constantemente a Sherman durante su primer partido con los Bucs.

Durante un momento particular, Brown vio a Sherman en el banquillo y le dijo que debía sostener su energía. Brown también le recordó a Sherman que es el “mejor” con una mala palabra para darle énfasis a su frase.

“Sigue así, es tu primer partido, mantén la energía”, Brown le dijo a Sherman. “Quiero ver esa sonrisa y esa confianza. En este momento eres, eh [se encoge de hombros]. ¡Eres el mejor de todos los malditos! ¡Nunca lo olvides!”

Brown: ‘Eres Richard Sherman, lo sabías, ¿no?’

Al comienzo del partido, Brown le recordó a Sherman que podría tomar un rato para volver a acostumbrarse a jugar. Sherman tuvo pocos días para entrenar antes de jugar casi todo el partido para Tampa Bay frente a New England.

“Es tu primer partido en mucho tiempo, así que te tomará un rato, unos treinta minutos para entrar en ritmo”, explicó Brown. “Eres Richard Sherman, lo sabías, ¿no? Hazte cargo.”

Sherman admitió que parte de su aclimatación al nuevo sistema consistió en no tener miedo de hacer preguntas “tontas”.

“Es como aprender un nuevo idioma por completo”, notó Sherman el 6 de octubre, según Buccaneers.com. “T.B. [Todd Bowles] tiene mucha variedad en su repertorio y le gusta que sus esquineros se muevan y que adivinen los engaños y cosas así. Me tomó un rato. Estuve muchas horas tratando de aprender todo. Hice algunas preguntas que algunos habrán pensado que fueron tontas, pero yo necesitaba saber. Incluso con todos los procesos de la semana, tuve que volver a repasar cosas. Es natural asumir [todos sabemos que pasa] ya estamos en medio de la temporada. Ya no vamos a hacer nuevas cosas”.

A.B. acerca de enfrentarse a los Patriots: “Ahí empezó todo entre Tom y yo”

Previo al partido entre los Buccaneers y los Patriots, se dijo mucho acerca de la vuelta de Brady a New England, pero también fue una especie de vuelta para Brown. El receptor tuvo un paso muy breve por el equipo en 2019. Solo jugó un partido antes de ser despedido por su conducta fuera del campo de juego.

“Ahí empezó todo entre Tom [Brady] y yo”, explicó Brown en su conferencia de prensa post partido. “Tuve la oportunidad de jugar aquí en 2019 y ser parte de una gran organización como los Patriots sólo para terminar aquí dos años después. Estar aquí es obra de Dios, y estoy muy agradecido por poder jugar con Tom y hacer lo que queremos hacer.

