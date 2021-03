Esposa de Messi derrite las redes con “paparazzi” del jugador y sus hijos: [Foto]

La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, ha compartido una adorable imagen en las redes sociales del capitán del Barcelona, relajándose en casa con sus tres hijos, que ha derretido a todos.

Ha sido una semana tranquila, poco común para los gigantes catalanes, sin un partido entre semana programado, y el jugador de 33 años claramente ha estado disfrutando de un momento en familia.

En la foto se muestra a un Messi sonriente, con sus tres hijos Mateo, Thiago y Ciro apilados encima de él y la leyenda: “Te amamos papi, feliz día”.

El equipo azulgrana tuvo dos días libres después de la victoria de 4-1 del lunes sobre el Huesca, en el Camp Nou, que vio a Messi marcar dos veces y recibir una asistencia. Los gigantes catalanes vuelven a la acción el domingo ante la Real Sociedad en La Liga.

Semana memorable para Messi

De hecho, en la próxima aparición de Messi con el Barcelona, ​​el delantero se llevará el récord de apariciones de todos los tiempos para los gigantes catalanes. El jugador de 33 años hizo su salida 767 con el club el lunes, igualando el récord que ostentaba anteriormente la leyenda del club, Xavi.

La aparición de Messi trajo una serie de homenajes de jugadores del pasado y del presente, quienes ofrecieron sus felicitaciones cuando el argentino agregó otro récord a su abultada colección.

