El nuevo look de Antoine Griezmann tras salir del FC Barcelona [VER]

Antoine Griezmann ha mostrado una nueva apariencia después de dejar FC Barcelona y completar un movimiento de regreso a su antiguo club, el Atlético de Madrid.

El nuevo jugador del Atlético, el No. 8 se ha cortado su largo pelo y ha optado por un look mucho más corto mientras se prepara para la vida de regreso con el equipo de Diego Simeone en el Estadio Wanda Metropolitano.

Griezmann selló su salida a un día límite para poder regresar al Atletic en un préstamo inicial con una opción de compra. Los rojiblancos tendrán que comprar a Griezmann si juega el 50% de los partidos en los que está disponible, según informa el experto en traspasos Fabrizio Romano.

Koeman habló de salida de Griezmann

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, ha hablado de Griezmann en una nueva entrevista con Diario Sport tras la salida del francés en este verano. El holandés dijo que entendía que los problemas financieros del club significaban que el club tenía que despedir a los jugadores.

El lateral izquierdo Emerson Royal también se marchó el día límite de mercad de fichajes al Tottenham Hotspur y Koeman se dio cuenta de que tenía que anteponer los intereses del club a los suyos.

“Sí, fue lo mismo [que con Emerson], con el problema adicional de que sucedió el día de la fecha límite, con muy poco tiempo para encontrar una solución”, dijo. “No fue genial. Griezmann tenía un gran contrato y si se iba, ayudaba económicamente al club. Por eso acepté su salida”.

El Barcelona también se movió para traer un delantero después de ver salir a Griezmann. El delantero holandés Luuk de Jong compitió una cesión al Camp Nou en la fecha límite del Sevilla de La Liga.

Laporta dice que Griezmann no encajaba bien

El presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, también ha compartido sus pensamientos sobre Griezmann y siente que el francés nunca fue el adecuado para los catalanes. Le dijo a Onze que la actitud de Griezmann no podía ser criticada, pero que simplemente no era el jugador adecuado para el club, como informó Get French Football News.

“Creo que todos esperaban más de él, porque lo dio todo y no tuvo una actitud cuestionable”, dijo. “Sabemos qué tipo de jugador era y es, es un gran jugador. Creo que no encajaba en nuestro sistema, pero creo que mostró una muy buena actitud. Le envié un mensaje deseándole lo mejor, porque siempre ha tenido la actitud correcta. En términos futbolísticos, no era el jugador que necesitábamos. Marcó goles, creo que el que marcó en la Copa del Rey del año pasado que ganamos fue muy importante, pero es cierto que podría haber dado más. Pero estaba en circunstancias difíciles”.

El Barça ahora está listo para un nuevo ataque tras la salida de Griezmann y Lionel Messi este verano. El fichaje de verano, Memphis Depay, ya ha reclamado un puesto regular con dos goles y una asistencia en sus tres primeras salidas de La Liga.

El internacional holandés también ha estado en plena forma durante el parón internacional, anotando dos goles contra Montenegro y consiguiendo un ‘hat-trick’ contra Turquía en la fase de clasificación para la Copa del Mundo 2022.

Koeman ahora debe encontrar la combinación correcta en ataque y sus opciones aumentarán en breve. Los atacantes Ansu Fati, Ousmane Dembélé y Sergio Agüero todavía están fuera de juego por lesiones, pero deben regresar en las próximas semanas.

