Anthony Davis se sincera acerca de unos Lakers predecible: ¿Qué dijo?

Este ha sido un comienzo menos que ideal para Los Angeles Lakers y su hombre fuerte Anthony Davis insinuó que el equipo fue algo predecible en su derrota contra los Oklahoma City Thunder. David admitió que los Thunder, “sabían lo que estábamos haciendo casi toda la segunda mitad”.

“Sí, me refiero a que sabían lo que estábamos haciendo casi toda la segunda mitad y su entrenador o Shai [Gilgeous-Alexander], quien haya sido, hizo un ajuste para tener a sus jugadores en el lugar correcto y anotaron”, explicó Davis en su conferencia de prensa del 4 de noviembre. “Shai hizo un buen trabajo desacreditándonos y haciendo buenas lecturas, tratamos de quitarle el balón de las manos y nos hizo pagar por eso, por intentar hacerle doble marca”.

Davis: ‘Siento como que estaban esperando nuestros bloqueos’

El hombre fuerte de los Lakers admitió que Thunder no se sorprendió en absoluto por el esquema defensivo de los Lakers. Davis describió a Thunder como “a la espera de nuestros bloqueos”.

“Hicieron lanzamientos, defensivamente estábamos desconcertados”, señaló Davis. “Siento como que estaban esperando nuestros bloqueos, y Shai nos desacreditaba ya sea con su tiro en suspensión y luego, hacia el final, simplemente pasándoselo a los tipos indicados. [Por] alguna razón este equipo viene cada vez y anota contra [nosotros], 15 triples nuevamente esta noche como en el primer partido y hay chicos que queremos lanzando y lo hicieron pero de todos modos se supone que debemos ganar el partido”.

AD lidia con un pulgar esguinzado

Desafortunadamente, las lesiones han sido la historia de los Lakers este comienzo de temporada, un tema familiar desde la temporada 2020-21. No sólo perdieron contra los Thunder, sino que Davis también sufrió un esguince de pulgar. El estado de Davis es incierto de cara al enfrentamiento de los Lakers contra los Blazers el 6 de noviembre.

“Por ahora sólo [un] pulgar esguinzado, en duda para mañana, sin novedades más allá de eso”, dijo Vogel acerca de Davis en su conferencia de prensa del 5 de noviembre.

Anthony acerca de la ausencia de James: ‘No se trata de que LeBron no esté’

Los Lakers ya se encuentran sin LeBron James, pero el delantero Carmelo Anthony desestimó la idea de que el equipo tenga una excusa para decepcionar.

“No se trata de que LeBron no esté”, señaló Anthony, según Silver Screen and Roll. “Lo dejamos escapar otra vez. No deberíamos haber perdido este”.

Davis hizo eco de los comentarios de Anthony agregando que los Lakers aún son capaces de ganar partidos sin la superestrella.

“Él es clave para nuestro equipo pero aún tenemos que jugar”, sostuvo Davis. “No sé por cuánto tiempo estará fuera, pero debemos encontrar maneras de ganar partidos de baloncesto de todos modos. No podemos controlar que juegue o no pero lo que sí controlamos es salir y ganar partidos de baloncesto con los hombres que tenemos, y tenemos suficientes piezas como para ganar partidos de baloncesto de todos modos a pesar de que él aporta una gran parte a ambos extremos de lo que hacemos en la cancha. Por lo que se trata de un período de adaptación, de tratar de encontrar nuevos esquemas y cosas así sin él por el tiempo que sea que esté fuera, pero como dije, aún contamos con las piezas suficientes para ganar partidos de baloncesto”.

