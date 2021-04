Anthony Davis sabe cuándo podrá regresar: ¿antes de los playoffs?

El plantel deLos Angeles Lakers le darían las bienvenida a su superestrella Anthony Davis dentro de las próximas dos semanas, de acuerdo a nuevo informe que detalla su evolución.

Davis no ha jugado desde el 14 de febrero al sufrir una lesión en su soleo además de una tendinosis en su tendón de Aquiles. Desde ese entonces, los Lakers tienen marca de 12-14 su jugador All-NBA. En ese tiempo, ellos cayeron del segundo puesto al quinto en la conferencia del oeste.

Los actuales campeones están a siete partidos de Utah Jazz y tienen cinco de ventaja sobre los Grizzlies que se encuentran en el octavo puesto. Sin embargo, los the Lakers deben de recibir un envión anímico con el regreso de Davis. Este será reevaluado ni bien regrese el equipo regrese a Los Ángeles tras su seguidilla de seis partidos que terminará el martes contra los Hornets. Si todo sale bien, Davis podría regresar dentro de 10-14 days, de acuerdo a Adrian Wojnarowski de ESPN.

Antres de su lesión, Davis promediaba 22.5 puntos y 8.4 rebotes, mientras que reforzaba la defensa de los Lakers con 1.8 tapones y 1.3 robos.

Analista: Anthony Davis una interrogante para los Lakers

Los Lakers han sido muy cauteloso con Davis, teniendo en cuenta que lo necesitan que esté saludable para la postemporada. Lo que asusta a los Lakers es que el tema del Aquiles para Davis ha sido un problema recurrente.

El analista de ESPN, Stephen A. Smith es uno de los que está preocupado que esa condición puede empeorarse para Davis después de que regrese.

“Si están saludables, tienen a dos de los cinco mejores jugadores en el mundo con Anthony Davis y LeBron James,” dijo Smith en el programa First Take el lunes. “No estoy preocupado por LeBron James. Él es un jugador que, sabes, puede tomarse todo el tiempo que necesita. No tengo nada más que decir… no me importa si LeBron está bien y quiere un mes libre. Se lo ha ganado.”

Stephen A. isn't concerned about LeBron, but has worries about AD's injury | First TakeStephen A. isn't concerned about LeBron, but has worries about AD's injury | First Take Stephen A. Smith and Max Kellerman discuss how injuries to LeBron James and Anthony Davis impact the Los Angeles Lakers. #FirstTake #NBA 0:00 Molly Qerim Rose breaks down where the Lakers stand in the Western Conference. 0:25 Max Kellerman describes… 2021-04-12T16:24:24Z

“Anthony Davis, bueno ese es otro tema. Porque la durabilidad de Anthony Davis es el gran interrogante en esto. Cuando está saludable, no hay que preocuparse porque sabemos lo letal que puede ser. Pero la lesión que sufrió y la manera en la que agarró su pierna fue muy similar a como lo hizo Kevin Durant. Eso es lo que me preocupa de Anthony Davis. Dicen que va a regresar, pero yo lo creo cuando lo veo.”

Smith hablaba de la rotura de Aquiles que sufrió Durant en la final del 2019 que mantuvo fuera durante la siguiente temporada.

LeBron James a tres semanas de su regreso

Después de que regrese Davis, faltará poco tiempo para que regrese James, de acuerdo al informe de Wojnarowski. James está a tres semanas de regresar tras su lesión de tobillo, en el cual su tiempo de recuperación se estimaba al rededor de seis semanas tras la lesión original.

Rara vez James ha perdido tanto tiempo en su carrera y admitió que ha sido muy difícilver los partidos desde el banquillo.

“¡Nada me enoja y entristece más que no estar disponible para mis compañeros!”tuiteó después de sufrir la lesión. “Estoy dolido por dentro y por fuera. El camino hacia la recupearción comienza ahora. Regreso pronto, como si nunca me hubiese ido.”

Aún con las lesiones, los Lakers tienen las mejores opciones para ganar el título detrás de solamente los Brooklyn Nets, esto de acuerdo a Odds Shark.

LEER MÁS: LeBron publica mensaje críptico en el que aparece Anthony Davis

Esta es la versión original de Heavy.com por J.R. De Groote