Anthony Davis envía mensaje a los Pistons tras riña: ¿Qué dijo al respecto?

LeBron James fue expulsado tras golpear al hombre fuerte de los Detroit Pistons Isaiah Stewart en el rostro mientras luchaban por un rebote y no hubo duda de que sus compañeros de Los Angeles Lakers le cubrieron las espaldas una vez que explotó la rabia.

Stewart intentó devolvérsela a James en múltiples ocasiones pero se encontró con Russell Westbrook, Anthony Davis, DeAndre Jordan y Wayne Ellington, quienes se interpusieron entre su superestrella y el jóven valor de los Pistons durante el altercado.

Mientras que James no habló con los medios tras la segunda expulsión de su carrera, Davis sí lo hizo y dejó en claro que los Lakers no estaban de acuerdo con el accionar de Stewart.

“Todos en la liga saben que [LeBron James] no es un tipo sucio. Tan pronto como lo hizo, miró hacia atrás y le dijo: ‘Mala mía. No quise hacerlo’”, Davis le dijo a los medios después del partido. “No sé qué es lo que [Isaiah Stewart] intentaba hacer. Nadie en nuestro equipo, 1-15, iba a permitirlo”.

El entrenador de Detroit, Dwane Casey, estuvo de acuerdo en que es probable que James no golpease a Stewart adrede, aunque fue la causa del lío, que terminó con Stewart con un corte.

“No pienso que James sea un jugador sucio, pero Stew se cortó el ojo”, sostuvo Casey. “Sintió como que le dieron un golpe bajo en la ceja. Ni siquiera estoy seguro de que supiera quién lo golpeó”.

Paralelamente a la expulsión de Stewart y James, el base de los Pistons Cory Joseph y Westbrook recibieron sendas faltas técnicas. Westbrook parecía no estar al tanto de haber recibido una técnica hasta después del partido.

“¿Me dieron una técnica? ¡Oh, guau! ¿Por qué recibí una técnica? No sabía que tenía una técnica. Bueno, eso es interesante”, dijo. “Bueno, ya saben, sólo por ser Russell, supongo. Cuando eres Russell Westbrook, aparentemente intentas hacer cualquier cosa. No sé qué es lo que hice pero como sea. Tienen que ponérselo a alguien. Soy una persona fácil para ponerle el [insulto], ¿por qué no iba a ser yo?”

El jefe de equipo Scott Foster reveló después del partido que Westbrook recibió una técnica porque fue visto como “un instigador y no un pacificador”. Capturas de pantalla de Westbrook aparentemente preparándose para pelear respaldarían esto, aunque no se lanzaron golpes.

“No promovemos la violencia. No estoy promoviendo la violencia. Nuestra seguridad y su seguridad hicieron un gran trabajo”, sostuvo Davis, antes de hacer una broma. “También es Detroit. Recuerdos”.

Por un momento pareció que los Lakers iban a perder a LeBron James a causa de la expulsión y también el partido, con los Pistons llevando una delantera de dos dígitos. Sin embargo, el último cuarto propulsó a los Lakers a la victoria y a un 9-9 esta temporada.

“Para mí, es una de las cosas que pueden cambiar el ímpetu de tu temporada”, sostuvo el entrenador principal de los Lakers, Frank Vogel.

Westbrook y Davis marcaron el camino tras la expulsión de James. Davis obtuvo 30 puntos y 10 rebotes, mientras que Westbrook marcó 26 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes.

“Demostró esa voluntad por la que Russell es famoso”, señaló Vogel. “Su determinación ofensiva para atacar fue muy bienvenida”.

Los Lakers tienen algo de tiempo para reorganizarse antes de continuar viaje contra los Knicks el martes.

