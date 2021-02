¿Jugará Ansu Fati la eliminatoria ante el PSG?

El FC Barcelona ha recibido malas noticias sobre la recuperación de su joven estrella, Ansu Fati, tras sufrir una operación de rodilla antes de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain.

Los catalanes tenían la esperanza de que el joven de 18 años pudiera regresar a tiempo para enfrentarse al campeón francés, pero Ansu Fati ahora ha sido descartado por completo de la eliminatoria, según Javier Miguel de AS.

Se dice que la recuperación de Ansu Fati es “mucho más lenta y complicada de lo esperado”, y el Barça ahora desconfía de fijar una fecha de regreso para el adolescente porque solo “alimentaría la ansiedad y la desesperación del jugador”.

Miguel informa que la rodilla de Ansu Fati “se hincha con demasiada facilidad” cuando aumenta la carga de trabajo, lo que significa que el delantero tiene que “reducir la intensidad del ejercicio”. De manera bastante preocupante, el informe agrega que no se ha descartado una nueva cirugía para determinar por qué la recuperación se ha demorado tanto.

La última aparición de Ansu Fati con el FC Barcelona fue en noviembre en la victoria del equipo por 5-2 sobre el Real Betis. Posteriormente pasó por el quirófano e inicialmente se descartó fuera de los terrenos de juego, durante cuatro meses.

La ausencia de Ansu Fati significa que es probable que el Barcelona vaya a alinear un ataque con Lionel Messi, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé para la visita de los campeones franceses el 16 de febrero.

El trío parece haberse convertido en la combinación favorita del entrenador Ronald Koeman y ha estado en buena forma en lo que va de 2021. Messi es el máximo goleador del equipo en la actualidad y lleva seis goles en seis partidos desde que inició de año.

Griezmann también está en una buena racha de cara a la portería y también ha estado acumulando asistencias para el Barcelona.

Mientras tanto, Dembélé disfruta de bastante tiempo de juego en 2020-21 después de volver a estar en plena forma. El francés ha reservado su mejor estado de forma para la Champions League esta temporada y suma tres goles y dos asistencias en sus últimos cuatro partidos en la máxima competición europea.

El PSG visitará el Camp Nou con una nueva dirección después de que Mauricio Pochettino sustituyera a Thomas Tuchel tras su destitución como técnico en el mes de diciembre.

El argentino jugó para el club francés durante su carrera y llevó al Tottenham de la Premier League a la final de la Liga de Campeones por primera vez en la historia del club en su puesto de entrenador.

Sin embargo, Pochettino y el PSG no se están saliendo con la suya en la Ligue 1. Los campeones y defensores del título sufrieron una sorprendente derrota en casa por 3-2 ante el Lorient el domingo, la primera derrota del equipo bajo la dirección del nuevo entrenador.

El PSG ahora se encuentra en el tercer lugar en la tabla detrás del Lyon y el líder Lille y ya ha sido derrotado cinco veces en la liga.

5 – Paris have recorded five defeats after 22 Ligue 1 games this season, their highest tally at this stage during the QSI era (since 2011/12). Relapse. #FCLPSG pic.twitter.com/AZ0tXfZjGg

— OptaJean (@OptaJean) January 31, 2021