Ansu Fati está en la fase final de su recuperación ¿Cuándo volverá?

El entrenador del FC Barcelona, ​​Xavi Hernández, ofreció una actualización sobre el estado físico del delantero adolescente Ansu Fati, quien ha estado fuera de acción desde enero después de sufrir una grave lesión en el tendón de la corva.

Fati optó por un tratamiento conservador en lugar de someterse a una cirugía del problema y ahora se acerca a su regreso. Xavi dijo en la rueda de prensa previa al partido contra el Galatasaray, que el joven de 19 años podría volver pronto a los entrenamientos en grupo.

“Ansu está en las etapas finales de su recuperación. Esperemos que poco a poco pueda empezar a involucrarse nuevamente con el grupo”, dijo. “Va a ser un futbolista trascendental para el Barça. Para mí, no hay duda sobre él. Tendrá jugadores importantes a su lado, eso no quiere decir que vaya a tener un papel menor. Cuanta más calidad tengas significa que todos serán mejores”.

💬 Xavi, sobre Ansu Fati: "Vamos a ver si poco a poco se incorpora a los entrenamientos con el grupo, empieza a hacer entrenamiento parcial y sus sensaciones marcarán un poco que pueda volver lo antes posible".

Fati ha estado plagado de problemas de lesiones en las últimas dos temporadas, pero sigue siendo una parte clave de los planes futuros del club. El joven de 19 años solo ha logrado 10 apariciones en lo que va de 2021-22, pero aun así ha marcado cinco veces.

Xavi respondió sobre los rumores de Haaland

Xavi y Ansu Fati podrían incorporar al Barcelona a Erling Haaland la próxima temporada. El técnico fue preguntado por un reciente informe que se había reunido con el delantero y dejó claro que no le ha costado atraer jugadores al Barça desde que asumió el cargo de técnico.

“Siempre es un buen momento para venir al Barça, para cualquier futbolista. No hay un futbolista que haya dicho que no al Barça desde que estoy aquí”, dijo. “Los jugadores que queremos fichar, si podemos hablar con ellos, insistimos en nuestro juego, nuestra filosofía, el entrenamiento, la forma en que trabajamos, la forma en que les gusta a los jugadores porque dominamos el partido. En otros clubes puedes hacer 10 toques de balón, aquí tienes 40. El club en sí creo que es uno de los mejores del mundo. La ciudad es una pasada, la historia del Barça, pero lo que me convence es el fútbol. Venir al Barça es una oportunidad de oro y siempre intentaremos hacer lo mejor para un jugador”.

Xavi sobre Haaland “Siempre es el mejor momento para firmar por el Barcelona. No hay mejor club en el mundo. Desde que soy entrevistar ningún jugador ha dicho que no a venir al Barcelona”. — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) March 9, 2022

Haaland es uno de varios jugadores vinculados con una mudanza de verano al Camp Nou para unirse al equipo de Xavi. También se cree que los catalanes apuntan a movimientos para agentes libres, incluidos Andreas Christensen y Franck Kessie.

Último contrato de Araujo y Gavi

A Xavi también se le preguntó sobre el progreso de las renovaciones de contrato del central Ronald Araujo y del centrocampista Gavi, de 17 años. Los dos jugadores ya son piezas clave para los catalanes y Xavi quiere que los acuerdos se cierren rápidamente.

“Estos son dos jugadores muy importantes, el presente y el futuro. Están trabajando muy duro y estas son renovaciones de contrato de alta prioridad. El club está trabajando en eso, estas cosas se alargan por diferentes motivos”, explicó. “Espero que funcione para el club y los jugadores. Ambos parecen muy felices aquí y para nosotros son muy importantes. Espero que sea solo cuestión de tiempo”.

💬 Xavi: "Las renovaciones de Gavi y Araujo son prioritarias. Espero que se llegue a un acuerdo por el bien del club y de los propios jugadores"https://t.co/tDHv3YLt7M — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 9, 2022

Ambos jugadores tienen contrato con Barcelona hasta el 2023, pero los catalanes están ansiosos por asegurar su futuro a largo plazo y evitar el interés de cualquier admirador potencial.

