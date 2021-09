Ansu Fati, ¡casi listo para volver!

El técnico del Barcelona, ​​Ronald Koeman, ha ofrecido una muy buena actualización sobre el delantero de 18 años, Ansu Fati, que está muy cerca de volver a la competición tras 10 meses de baja por una lesión en la rodilla.

Fati está de vuelta a los entrenamientos y se le preguntó a Koeman en una conferencia de cuando creía que podría volver a la acción. El holandés dejó claro que los aficionados no tendrán que esperar mucho más para volver a ver Fati competir.

“Ansu es un jugador realmente joven. Ha demostrado sus grandes habilidades, marcó muchos goles al comienzo de la temporada pasada”, dijo a los periodistas. “No queremos decir una fecha, pero está trabajando duro, está entrenando con el equipo, así que con suerte en una semana o 10 días, más o menos, estará de regreso. Es muy importante para nuestro equipo. Estamos hablando de un gran jugador”.

Con esta información de Koeman, parece claro que Fati se perderá el próximo partido de La Liga contra el Cádiz, pero es posible que esté disponible para jugar en el Camp Nou contra el Levante el domingo 26 de septiembre.

Koeman habla sobre las recuperaciones de Coutinho y Agüero

El regreso de Fati será un gran impulso para el Barcelona, ​​especialmente con las bajas en la línea ofensiva. Sergio Agüero, Martin Braithwaite y Ousmane Dembelé permanecen fuera, aunque Philippe Coutinho ya está de vuelta.

Koeman habló sobre las posibilidades del brasileño de ser titular contra el Granada el lunes 20 de septiembre y también ofreció una actualización sobre la recuperación de Agüero tras la lesión en la pantorrilla.

“El Kun está trabajando en el campo con fisioterapeutas, no con nosotros y aún no podemos confirmar cuándo volverá”, explicó. “Coutinho jugó unos buenos minutos ante el Bayern. Necesita más ritmo por supuesto y decidiremos si puede empezar o no. Todavía no puede jugar los 90 minutos, así que decidiremos qué es lo mejor”.

Coutinho salió como suplente en la derrota por 3-0 del Barcelona ante el Bayern en la Liga de Campeones en la que fue su primera aparición con el club en 259 días tras una grave lesión de rodilla.

¿Puede el Barcelona recuperarse?

El Barcelona vuelve a la acción este lunes ante el Granada con la necesidad de recuperarse de la derrota ante el Bayern. Los catalanes aún no han saboreado la derrota en La Liga en lo que va de temporada 2021-22, pero fueron derrotados por el Granada la temporada pasada en el Camp Nou.

Desde entonces, el Granada cambió de entrenador, con Robert Moreno reemplazando Diego Martínez. Koeman ofreció sus pensamientos sobre los próximos oponentes:

“No creo que hayan cambiado mucho. Cada técnico tiene sus ideas pero es un equipo con un sistema claro, 4-3-3, un equipo fuerte físicamente”, dijo. “Será un partido directo, buscan presionar y es cierto que tienen jugadores con la confianza del año pasado. Jugamos en casa, con la afición, y no se puede comparar con la temporada pasada.”

Koeman llega al partido en medio de crecientes especulaciones sobre su futuro después de la derrota del Bayern y sabe que cualquier cosa menos la victoria aumentará las dudas sobre su continuidad.