El joven jugado del FC Barcelona, Ansu Fati, ha pasado por un momento difícil debido a las lesiones que ha sufrido en 2020-21 después de someterse a una cirugía de rodilla en noviembre y, posteriormente, sufrir una serie de reveses que han terminado prematuramente su temporada.

El talentoso delantero ahora se someterá a otra operación que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego por otros dos meses, según Fernando Polo de Mundo Deportivo. Ansu Fati pasará por el quirófano este jueves en un intento por curar sus problemas de rodilla “de una vez por todas”.

Se ha tomado la decisión de someterse a otra operación “porque la articulación simplemente no se ha recuperado”. Ansu Fati tendrá una remoción total o parcial del menisco, lo que se espera que lo mantenga por fuera de actividad durante todo el verano.

La última novedad significa que el joven se perderá la campaña del Campeonato de Europa de España. Sin embargo, la operación debería permitirle al joven regresar a tiempo para la pretemporada del FC Barcelona antes del comienzo de campaña 2021-22.

Ansu Fati ha hablado recientemente sobre sus problemas de lesiones esta temporada en una emotiva publicación de Instagram donde dejó en claro lo difícil que le ha resultado estar por fuera esta temporada.

El joven de 18 años comparó su situación actual cuando sufrió una fractura en la pierna cuando tenía 13 años que lo mantuvo fuera de juego durante la mayor parte del año.

“Hace unos años tuve una lesión grave, fractura de tibia y peroné, estuve casi un año sin poder jugar. Hubo muchos días de sufrimiento y dolor, pero también de mucho aprendizaje, me ayudó a valorar los pequeños detalles. Con mi familia y todos los profesionales que me ayudaron en ese momento, me prometí a mi mismo seguir adelante y trabajar más que nunca para volver hacer lo que más me gusta!!

Desgraciadamente, ahora me toca vivir una situación similar, la cual afrontaré con la misma mentalidad. Quiero dar las gracias a todas esas personas que me siguen y me apoyan diariamente. El fútbol es mi vida y por muchos obstáculos que haya, siempre tendré la ilusión de seguir luchando por mis sueños…”