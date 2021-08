Evander Kane será investigado por amaño de partidos tras acusación de su ex esposa

Anna Kane es la esposa de la estrella de la NHL de los San Jose Sharks, Evander Kane, quien lo ha acusado en Instagram de mala conducta conyugal y apostar en juegos de la NHL, lo que él ha negado.

El Departamento de Relaciones Públicas de la NHL escribió en Twitter: “La Liga se enteró esta noche de una publicación en las redes sociales que alegaba que el jugador de los San Jose Sharks, Evander Kane, apostó por los juegos de la NHL. La integridad de nuestro juego es primordial y la Liga se toma muy en serio estas acusaciones”.

Daily Mail informó que Anna Kane está embarazada. Los documentos obtenidos por Heavy, que puede ver más adelante en esta publicación, muestran que Evander Frank Kane, criado en Vancouver, se declaró en quiebra recientemente. Muestran que tiene pasivos por un total de más de $26 millones.

1. La página de Instagram de Anna Kane publicó una serie de acusaciones sobre Evander Kane

La cuenta de Instagram de Anna Kane publicó una serie de acusaciones incendiarias sobre su ex esposo.

“¿Cómo permite la NHL que un adicto al juego compulsivo siga jugando cuando, obviamente, está apostando en juegos para ganar dinero? Hmm, tal vez alguien necesite abordar esto”, escribió.

Ella agregó: “¿Alguien puede preguntarle al [comisionado] Gary Bettman cómo permiten que un jugador apueste en sus propios juegos? ¿Apostar y ganar con los corredores de apuestas en sus propios juegos?”

También acusó a Evander Kane de salir de fiesta en Europa mientras ella tenía que vender su anillo de bodas para pagar la fórmula para bebés. Además, lo acusó de tener una relación extramatrimonial. La pareja tiene un hijo y Anna Kane está embarazada.

Anna Kane también compartió un mensaje que dijo que era de Evander Kane, escribiendo: “Qué chico. Aquí es cuando la adicción es más importante que cualquier persona y todo. Mi corazón está con cualquiera que tenga que lidiar con seres queridos adictos a cualquier forma que lo ponga antes que a su propia familia”.

También etiquetó a la modelo Mara Teigen en una de sus publicaciones, acusándola de tener una aventura con Evander Kane, sin proporcionar pruebas. Teigen ha publicado fotos de glamour en los últimos días desde Mykonos, Grecia.

2. Evander Kane negó categóricamente las acusaciones

La guerra en las redes sociales se calentó cuando Evander Kane se dirigió a Twitter para criticar y negar las acusaciones de su esposa.

“Desafortunadamente, me gustaría abordar las acusaciones completamente FALSAS que mi esposa y que pronto será mi ex esposa me ha hecho”, escribió el alero de los Sharks.

“Incluso en contra del consejo de mi equipo legal, creo firmemente que el público y los fanáticos escuchan esto directamente de mí. NUNCA he jugado/apostado en Hockey, NUNCA he jugado/apostado en un juego de Sharks, NUNCA he jugado/apostado en ninguno de mis juegos y NUNCA he lanzado un juego de hockey. Los hechos son que personalmente tuve la mejor temporada de mi carrera el año pasado y fui la más consistente que he sido en cualquier temporada, estoy orgulloso de eso”.

Añadió: “Me encanta el juego de hockey y nunca haría nada de lo que se alega. Espero cooperar plenamente con la investigación de la liga, tener mi nombre limpio y estar ansioso por la próxima temporada”.

Evander Kane también publicó una extensa declaración sobre la hija de la pareja.

“Amo a mi hija”, dijo en su declaración. “Cuidaré y siempre lo haré de mi hija de todas las formas posibles. Siempre me he asegurado de que su madre tuviera todo lo que necesitaba y más. He tratado de reducir la escalada de nuestros problemas de divorcio y ser tan civilizado y tranquilo como cualquiera en esta posición podría”.

Añadió: “He intentado configurar llamadas y visitas FaceTime con ella. He recibido algunas llamadas de FaceTime, pero no todos los días como me gustaría debido a que su madre me restringió. Ella se ha negado a verla y, lamentablemente, ha intentado utilizar a mi hija como palanca. Continuaré cuidando siempre de mi familia, eso es indudable”.

La declaración de Evander continuó: “Yo animaría a la gente a darse cuenta de que alguien que hace todo lo posible para intentar poner en peligro la carrera de alguien con mentiras no se encuentra bien mentalmente. Espero que esta sea la última vez que abordaré públicamente cualquier tergiversación adicional de mí como padre”.

3. La NHL promete una “investigación completa”

Según la cuenta de Twitter, la NHL llevará a cabo una investigación.

“Tenemos la intención de realizar una investigación completa y no tendremos más comentarios en este momento”, tuiteó la Liga.

El equipo escribió a Associated Press: “Los San Jose Sharks han estado en contacto hoy con la Liga Nacional de Hockey sobre las serias acusaciones hechas contra Evander Kane. Apoyamos una investigación completa y transparente de la situación para mantener la integridad del juego y la coherencia con los valores de nuestro equipo”.

4. Evander Kane tiene un historial de juego pero ha ganado millones

Según ESPN, Evander Kane se ha visto envuelto en controversias con respecto al juego antes.

Fue demandado por un casino de striptease de Las Vegas en 2019, que lo acusó de no pagar una deuda de juego de $500,000, informó ESPN.

Aunque Anna Kane hizo que pareciera que la pareja está en quiebra, Kane, de 29 años, “lleva tres temporadas en un contrato de $49 millones y siete años”, informó ESPN. En general, ha ganado $56 millones como jugador de hockey para tres organizaciones, según ESPN.

4. Evander Kane debe millones de dólares a los acreedores

Puedes ver la petición de quiebra aquí. Se presentó en enero de 2021 en un tribunal federal de California.

Informó tener activos de $8.2 millones en bienes raíces y $1.9 millones en propiedad personal, pero dijo que sus pasivos eran $26,837,340.

Kane dijo que sus gastos mensuales ascienden a 93.214 dólares. Escribió que le debía al gobierno más de $256,000.

Entre las propiedades enumeradas se encontraba una casa en San José con un valor de $3 millones y una casa en Vancouver.

Enumeró una variedad de acreedores, incluidos el IRS, un banco, American Express y varias personas.

Escribió que le debía más de $1 millón a South River Capital LLC y más de $1.2 millones a Sure Sports LLC. Ambas empresas ofrecen préstamos a deportistas profesionales.

Debe más de $4 millones a una sociedad de cartera bancaria llamada Zions Bancorporation.

5. Anna escribió que su hija “hace mi vida mejor”

Anna Kane solo tiene algunas publicaciones disponibles en Instagram, pero se enfocan en su hija.

“Haces que mi vida sea mejor cada segundo de cada día, este ha sido el mejor mes de mi vida, gracias por elegirme para ser tu mamá. Te amo más de lo que las palabras pueden decir…”, escribió.

En 2019, escribió en Instagram: “Nadie eres tú + ese es tu poder💥”.

También compartió una foto que la muestra en la Torre Eiffel en París.

